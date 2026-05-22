Mercato - Ça va bouger à l’OM : Accord annoncé pour un premier transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM se prépare à vivre un mercato estival très agité, et notamment dans le sens des départs étant donné que le club phocéen doit impérativement renflouer les caisses et boucler quelques ventes avant son passage devant la DNCG en juin. Leonardo Balerdi, le défenseur argentin de l'OM, se serait déjà mis d'accord avec ses dirigeants pour un transfert cet été.

Il y a urgence à l'OM ! La situation financière du club marseillais s'avère préoccupante étant donné que la qualification en Ligue des Champions, qui était l'objectif majeur de la saison, n'a pas été validée. Le passage devant la DNCG en juin s'annonce donc très tendu, et l'OM devra impérativement vendre plusieurs joueurs d'ici-là afin de renflouer les caisses. Et un joueur marseillais est déjà tombé d'accord avec ses dirigeants pour changer d'air au plus vite...

« Balerdi et l'OM se sont mis d'accord » Dans un live sur la chaine Youtube de Foot Mercato, le journaliste Sébastien Denis indique que Leonardo Balerdi a déjà convenu d'un départ cet été avec les dirigeants de l'OM : « Ce qui est sûr, c'est que d’ici le 30 juin, Marseille doit vendre. Et pas qu’un joueur (…) Balerdi est sûr de partir. Il s’était mis d’accord avec l’OM pour son départ il y a déjà plusieurs semaines », explique-t-il, alors que Balerdi a déjà la cote sur le marché. Mais il ne sera pas le seul joueur à quitter l'OM dans les prochaine semaines.