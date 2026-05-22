Kylian Mbappé a agacé le vestiaire du PSG, ce témoignage confirme : «Je lui ai toujours dit…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti du PSG à l'été 2024 pour vivre son rêve de porter les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé fait l'objet des mêmes reproches en Espagne que ceux lui étaient formulés dans la capitale française sur son manque de replis défensifs. Et Presnel Kimpembe confirme avoir été agacé par cette particularité chez Mbappé...

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG durant sept saisons (2017-2024) ainsi qu'en équipe de France, Presnel Kimpembe connait donc particulièrement bien l'attaquant tricolore du Real Madrid. Et en Ligue 1 comme en Liga, ce sont souvent les mêmes reproches qui sont adressés à Mbappé : son côté individualiste, qui provoque notamment un manque d'efforts lorsqu'il s'agit de faire des replis défensifs. Interrogé dans l'émission Génération After sur RMC, Kimpembe avoue d'ailleurs avoir été agacé par ce trait de caractère de Mbappé au PSG.

« Je lui ai toujours dit, il m'a fatigué avec ça » « Il a toujours été critiqué à Paris aussi. C'est du Kylian, il est comme ça, il est formé pour ça. Il a grandi avec ça toute sa vie, donc ce n'est pas une surprise. Je lui ai toujours dit, il m'a fatigué avec ça quand il ne courait pas. Mais c’est un leader. Il l'a déjà montré que ce soit au PSG ou en équipe de France. Même à Madrid, il est capable de prendre l'équipe et de l'élever. Après, les résultats au PSG, et notamment la Ligue des champions, ça n'a pas donné ce qu'on aurait tous rêvé. Il faut voir le bon côté des choses: Kylian est un très grand joueur, tout le monde le sait », confie l'ancien défenseur central emblématique du PSG.