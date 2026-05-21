PSG : «C'était dur», le malaise entre Mbappé, Neymar et Messi...

Amadou Diawara

Lors de l'été 2017, le PSG a réussi l'exploit de recruter à la fois Neymar et Kylian Mbappé. Quatre années plus tard, c'est Lionel Messi qui a posé ses valises à Paris. Alors que la MNM n'existe plus, Presnel Kimpembe est revenu sur la période où le PSG avait un trio d'attaque de rêve.

Tombé sous le charme de Neymar, la direction du PSG a trouvé le moyen de le convaincre de migrer vers Paris. En effet, le club de la capitale a réussi à arracher la star brésilienne au FC Barcelone lors de l'été 2017, et ce, en levant sa clause libératoire à 222M€. Durant le même mercato, le PSG s'est également offert les services de Kylian Mbappé.

«En termes d'égos, c'était dur» Après avoir officialisé la signature de Neymar, le PSG a conclu le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'écurie rouge et bleu a bouclé le prêt avec option d'achat de l'actuel capitaine de l'équipe de France le 31 aout 2017. Et pour le conserver définitivement, le PSG a activé sa clause à 180M€. En plus de Neymar et de Kylian Mbappé, les Parisiens se sont offerts Lionel Messi à l'intersaison 2021. En fin de contrat le 30 juin de cette année-là avec le FC Barcelone, l'Argentin a paraphé un bail de deux saisons au PSG. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi a pu se vanter d'avoir une attaque composée de Neymar, Kylian Mbappé et de Lionel Messi pendant deux ans. Toutefois, à en croire Presnel Kimpembe, leur cohabitation a été compliquée.