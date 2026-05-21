Ce que fait Ousmane Dembélé au PSG, «tous les entraîneurs doivent le montrer» pour Luis Enrique !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé pourrait signer un back-to-back en Ligue des champions en cas de victoire face à Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Dans sa position de numéro 9 imaginée par Luis Enrique la saison dernière, le champion du monde a franchi un cap et réinvente certains aspects de ce poste sur le plan défensif notamment. Un exemple pour tous les entraîneurs d'après le coach du PSG.

Depuis la seconde partie de saison dernière, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension. Repositionné à la pointe de l'attaque parisienne dans un rôle d'électron libre et de premier défenseur sur les constructions adverses, celui qui est surnommé Dembouz est devenu une véritable machine à marquer et signe de grosses différences dans les grands rendez-vous en Ligue des champions notamment. Ce qui lui a valu le Ballon d'or en septembre 2025 après avoir tout raflé avec le Paris Saint-Germain hormis la Coupe du monde des clubs.

«Tous les entraîneurs doivent montrer comment il défend» Luis Enrique est à l'origine de cette renaissance chez Ousmane Dembélé. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a milité pour le sacre de son numéro 10 après la finale de Ligue des champions gagnée contre l'Inter le 31 mai dernier (5-0). Pendant une conférence de presse au Campus PSG dans le cadre du Media Day, le coach du club de la capitale a fait passer un message clair aux entraîneurs. « C'est la mentalité d'Ousmane. Tous les entraîneurs doivent montrer comment il défend ». Hugo Ekitike avait d'ailleurs fait savoir qu'Arne Slot lui demandait de prendre exemple sur Ousmane Dembélé cette saison à Liverpool.