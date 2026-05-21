La dangereuse ascension de Victor Wembanyama en Chine : Le moine shaolin qui l'a accompagné sort enfin du silence !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama, au terme de son deuxième exercice de NBA avec les San Antonio Spurs a quitté le Texas pour se rendre à l'autre bout du monde. En Chine, Wemby a effectué un énorme travail spirituel entouré de moines shaolin dont un Maître qui s'est livré à ESPN sur une ascension dangereuse dans les montagnes chinoises.

La deuxième saison de Victor Wembanyama a été subitement interrompue en février 2025 au terme du All Star week-end. La faute à une thrombose veineuse à l'épaule décelée qui l'a contraint de rester éloigné des parquets. Après avoir traité ce problème de santé, le rookie de l'année 2024 a effectué une retraite en Chine pendant plusieurs jours aux côtés d'un moine shaolin, le Maître Yan'an qui, des mois après son escapade spirituelle avec le pivot des San Antonio Spurs, s'est confié à ESPN.

«Il n’y avait aucune lumière nulle part. On ne voit rien. La seule façon d’avancer est pas à pas» « Je lui ai dit : « Toi, tu joues au basket, et moi, je pratique le kung-fu. Si tu veux devenir excellent, tu dois faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. L'ascension de la montagne comporte deux phases. La journée est consacrée au corps : ton endurance, ta force. La nuit est consacrée à l'esprit : ta conscience », a confié le moine à Ramona Shelburne. Une randonnée vers la grotte de Bodhidharma avec un groupe de moines pour Victor Wembanyama, maître Yan'an a livré les coulisses de cette ascension. « Il n’y avait aucune lumière nulle part. On ne voit rien. La seule façon d’avancer est pas à pas. Écoute ta respiration et écoute ton cœur. Ressens chaque pas avec ton pied. Utilise ta conscience »