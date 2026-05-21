La dangereuse ascension de Victor Wembanyama en Chine : Le moine shaolin qui l'a accompagné sort enfin du silence !

Victor Wembanyama, au terme de son deuxième exercice de NBA avec les San Antonio Spurs a quitté le Texas pour se rendre à l'autre bout du monde. En Chine, Wemby a effectué un énorme travail spirituel entouré de moines shaolin dont un Maître qui s'est livré à ESPN sur une ascension dangereuse dans les montagnes chinoises.
La deuxième saison de Victor Wembanyama a été subitement interrompue en février 2025 au terme du All Star week-end. La faute à une thrombose veineuse à l'épaule décelée qui l'a contraint de rester éloigné des parquets. Après avoir traité ce problème de santé, le rookie de l'année 2024 a effectué une retraite en Chine pendant plusieurs jours aux côtés d'un moine shaolin, le Maître Yan'an qui, des mois après son escapade spirituelle avec le pivot des San Antonio Spurs, s'est confié à ESPN.
«Il n’y avait aucune lumière nulle part. On ne voit rien. La seule façon d’avancer est pas à pas»
« Je lui ai dit : « Toi, tu joues au basket, et moi, je pratique le kung-fu. Si tu veux devenir excellent, tu dois faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. L'ascension de la montagne comporte deux phases. La journée est consacrée au corps : ton endurance, ta force. La nuit est consacrée à l'esprit : ta conscience », a confié le moine à Ramona Shelburne. Une randonnée vers la grotte de Bodhidharma avec un groupe de moines pour Victor Wembanyama, maître Yan'an a livré les coulisses de cette ascension. « Il n’y avait aucune lumière nulle part. On ne voit rien. La seule façon d’avancer est pas à pas. Écoute ta respiration et écoute ton cœur. Ressens chaque pas avec ton pied. Utilise ta conscience »
«Il s’est cogné la tête contre certains arbres le long du chemin et a dû se pencher en avant pour passer dessous»
« Il est très jeune et a un très bel avenir devant lui dans le basket. Il est aussi très grand, alors il s’est cogné la tête contre certains arbres le long du chemin et a dû se pencher en avant pour passer dessous. Je savais qu’il en était capable. Car lorsqu’il s’entraîne, il essaie toujours encore et encore jusqu’à ce qu’il soit le meilleur. Il est tellement spécial, ça se voit dans son regard. La puissance vient de l’intérieur. Je le regardais et je lui disais : tu n’es pas un chat, tu es un tigre. Pour que la puissance s’exprime, tu dois d’abord changer à l’intérieur ». L'objectif de cette retraite était de fortifier son corps et son coffre entre autres. Une expérience spirituelle et physique qui semble avoir porté ses fruits puisque Wembanyama a notamment disputé 48 minutes pendant le match 1 de la finale de conférence Ouest contre l'Oklahoma City Thunder (122-115).