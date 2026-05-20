NBA - «On veut Wemby !» : Victor Wembanyama est attendu de pied ferme à New York !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avantage San Antonio Spurs. A l’approche du match 2 qui se déroulera au Paycom Center dans la nuit de mercredi à jeudi, salle de l’Oklahoma City Thunder, la bande de Victor Wembanyama a l’occasion de faire le break dans ces finales de la conférence Ouest des Play-Offs. A l’Est, la première bataille a tourné en faveur des Knicks, créant une scène provocatrice a l’extérieur du Madison Square Garden à l’égard de Wembanyama en marge d’une potentielle finale entre la franchise de New York et les Spurs

La première manche est passée pour les deux finales de conférences dans ces Play-Offs. Les San Antonio Spurs sont allés s’imposer sur le parquet de l’Oklahoma City Thunder (122-115) dans la nuit de lundi à mardi. Victor Wembanyama a signé une prestation stratosphérique contre le champion en titre avec 41 points et 24 rebonds. Le meilleur défenseur de la Ligue avait appris quelques heures plus tôt sa défaite dans la course au MVP face à Shai Gilgeous-Alexander.

Première manche pour les Spurs de Wembanyama contre OKC Wembanyama a été vu assis sur le banc des Spurs sans regarder la cérémonie de remise du trophée par le NBA commissionner Adam Silver, concentré sur la rencontre, et ayant sans doute un sentiment d’injustice au vu de sa saison avec la franchise texane. Quelques heures plus tard, de l’autre côté du pays, les New York Knicks ont pris le meilleur sur les Cleveland Cavaliers au Madison Square Garden. Au même titre que les Spurs, la franchise de New York a pris le meilleur sur les Cavs (115-104) après prolongations.