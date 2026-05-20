NBA - «On veut Wemby !» : Victor Wembanyama est attendu de pied ferme à New York !

Avantage San Antonio Spurs. A l’approche du match 2 qui se déroulera au Paycom Center dans la nuit de mercredi à jeudi, salle de l’Oklahoma City Thunder, la bande de Victor Wembanyama a l’occasion de faire le break dans ces finales de la conférence Ouest des Play-Offs. A l’Est, la première bataille a tourné en faveur des Knicks, créant une scène provocatrice a l’extérieur du Madison Square Garden à l’égard de Wembanyama en marge d’une potentielle finale entre la franchise de New York et les Spurs
La première manche est passée pour les deux finales de conférences dans ces Play-Offs. Les San Antonio Spurs sont allés s’imposer sur le parquet de l’Oklahoma City Thunder (122-115) dans la nuit de lundi à mardi. Victor Wembanyama a signé une prestation stratosphérique contre le champion en titre avec 41 points et 24 rebonds. Le meilleur défenseur de la Ligue avait appris quelques heures plus tôt sa défaite dans la course au MVP face à Shai Gilgeous-Alexander.
Première manche pour les Spurs de Wembanyama contre OKC
Wembanyama a été vu assis sur le banc des Spurs sans regarder la cérémonie de remise du trophée par le NBA commissionner Adam Silver, concentré sur la rencontre, et ayant sans doute un sentiment d’injustice au vu de sa saison avec la franchise texane. Quelques heures plus tard, de l’autre côté du pays, les New York Knicks ont pris le meilleur sur les Cleveland Cavaliers au Madison Square Garden. Au même titre que les Spurs, la franchise de New York a pris le meilleur sur les Cavs (115-104) après prolongations.
Les supporters des Knicks chantent «On veut Wemby» à l’extérieur du Madison Square Garden
A la sortie de la salle, les fans des New York Knicks se sont retrouvés en nombre afin de célébrer cette première victoire dans cette finale NBA. Le tout, en chantant à tue-tête un le chant suivant : « On veut Wemby, on veut Wemby ». La communauté new-yorkaise se projette déjà sur les finales NBA avec un éventuel affrontement face aux San Antonio Spurs. Ce qui serait la première finale de champions NBA 2014 depuis l’année en question et une première expérience à ce stade de la postseason pour Victor Wembanyama qui participe, répétons le, à ses premiers Play-Offs. Les Spurs et les Knicks tiendront-ils la distance jusqu’aux finales NBA ? Réponse dans quelques jours.