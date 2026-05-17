NBA : Drake sort du silence dans son nouvel album, le clash est relancé avec LeBron James

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ils étaient particulièrement proches pendant de longues années. Cependant, lorsque Kendrick Lamar a initié ce qui restera comme étant l'un des plus gros clashs de l'histoire du hip-hop, LeBron James n'a pas publiquement soutenu Drake et a même apprécié le diss track : Not Like Us. Une trahison qui a marqué le Canadien, décidant de régler ses comptes dans son dernier opus.

Entre Drake et LeBron James, c'est une amitié qui remonte à près de deux décennies. En 2009, le quadruple champion NBA s'était rendu à la release party du rappeur canadien pour la mixtape So Far, So Gone. Dès lors, une proximité importante s'était installée entre les deux hommes. L'artiste l'a cité dans plusieurs chansons telles que Forever ou encore Nonstop. LeBron James a mis en avant plusieurs de ses sons et a même fait une apparition sur scène pendant que Drake et Travis Scott chantaient SICKO MODE.

«Tu as toujours bâti ta carrière en changeant sans cesse de camp» Toutefois, tout a basculé en 2024 lorsque le clash entre Drake et Kendrick Lamar a explosé. LeBron James a été aperçu le 19 juin au Kia Forum d'Inglewood à Los Angeles pour le concert « The Pop Out : Ken & Friends » de Lamar. D'autres basketteurs de NBA comme Russell Westbrook et DeMar DeRozan étaient présents sur scène. Dès lors, Drake est parti en guerre contre LeBron James comme l'atteste son attaque sur son nouveau titre Make Them Remember issu de l'album Iceman. « Quelle amnésie bien pratique de la part de vous toutes, les ballerinas / Ça ne change rien à ce que vous avez dit ni à l’image que ça nous a donnée de vous. Je ne devrais même pas être surpris de te voir dans cette arène. Parce que tu as toujours bâti ta carrière en changeant sans cesse de camp ».