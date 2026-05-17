Tour de France - La folie Paul Seixas racontée par un coéquipier : «Ce ne serait pas une vie pour moi»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans seulement, Paul Seixas a décidé de participer à son premier Tour de France cet été. Nouveau phénomène du cyclisme mondial, le Français est déjà très attendu pour cet évènement. La folie Seixas s’est emparée de l’Hexagone avant même le départ de la Grande Boucle le 4 juillet prochain. Et voilà que ce que vit le coureur de la Décathlon CMA CGM ne fait pas que des envieux…

Vainqueur du Tour du Pays basque, de La Flèche Wallonne et deuxième de Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogacar, Paul Seixas a impressionné au cours des dernières semaines. A 19 ans, le Français s’est déjà fait une place parmi les meilleurs du peloton et forcément, compte tenu de ces performances, on voulait le voir au départ du Tour de France le 4 juillet prochain. Seixas a pris du temps pour réfléchir et finalement, il a officialisé sa participation à sa première Grande Boucle cet été.

« Je n’aimerais pas être à la place de Seixas » Après ce qu’on a vu lors de Liège-Bastogne-Liège, on aura donc l’occasion de revoir le duel Paul Seixas-Tadej Pogacar pendant les 3 semaines du Tour de France. L’échéance approche et le coureur de la Décathlon CMA CGM a dernièrement certaines étapes de la Grande Boucle avec ses coéquipiers. Stefan Bissegger était là et ce qu’il a vu de la folie autour de Paul Seixas ne lui a pas vraiment donné envie. « Tout le monde voulait quelque chose de lui. Même le cuisinier du restaurant où nous avons mangé voulait une photo avec lui. C’est complètement fou. Je n’aimerais pas être à la place de Seixas. Ce ne serait pas une vie pour moi », a-t-il confié, rapporté par Watson.