Cyclisme : Seixas au Tour de France ? Il ne mâche pas ses mots !

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, Cyrille Guimard, ancien directeur sportif de Bernard Hinault ou Laurent Fignon, explique qu'il est trop tôt pour que Paul Seixas soit aligné sur le Tour de France dès cet été. A l'occasion d'un nouvel entretien avec Ouest-France, il a livré le fond de sa pensée au sujet de ce choix d'installer le prodige tricolore comme leader sur la Grande Boucle.

Depuis que la question de la participation de Paul Seixas au Tour de France est sur la table, Cyrille Guimard, ancien sélectionneur de l'équipe de France, et ancien directeur sportif de Bernard Hinault et de Laurent Fignon, entre autres, plaide pour que le jeune prodige tricolore ne soit pas propulsé sous les feux du Tour de France dès cet été, qu'il faut attendre qu'il soit réellement en mesure de le gagner pour l'aligner.

« S’il est cramé dans quatre ans… » A l'occasion d'un entretien avec Ouest-France, Guimard a de nouveau développé sa pensée, exprimant avec des mots forts et des arguments non dénués de pertinence qu'il aurait été préférable de reporter à l'avenir sa première participation au Tour de France : « Cette décision a été prise il y a plus d’un mois. C’est très bien qu’il le fasse, tout le monde est content, mais s’il est cramé dans quatre ans… Il lui manque encore 20 ou 30 watts pour rivaliser avec Pogacar. Il a une marge de progression, c’est évident. Même Pogacar a progressé l’an dernier… Mais, est-ce utile d’aller maintenant sur le Tour ? La pression sera forte. Comment va-t-il gérer cette starisation ? À cet âge-là, on est fragile. S’aligner sur la Vuelta aurait été, selon moi, plus judicieux. Mais c’est une bonne nouvelle pour le Tour, c’est bien pour ASO. Pour son équipe, c’est autre chose ».