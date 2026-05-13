Très impressionné, Tadej Pogacar répond à Paul Seixas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En très grande forme, Paul Seixas a décidé de s'aligner sur le départ du Tour de France dès cette année. Et le prodige français, âgé simplement de 19 ans, n'a d'ailleurs pas peur de Tadej Pogacar comme il l'a fait savoir. Mais le Slovène lui a répondu.

Vainqueur du Tour du Pays Basque, Paul Seixas a surtout impressionné lorsqu'il a été confronté à Tadej Pogacar lors Liège-Bastogne-Liège. Le Slovène l'a certes emporté, mais il a été poussé dans ses retranchements comme rarement par le Français de 19 ans. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs sur les routes du Tour de France cet été et Paul Seixas a déjà prévenu qu'il ne ferait pas de complexe d'infériorité.

Seixas annonce la couleur pour le Tour de France... « Aujourd'hui, les faits parlent pour lui (Pogacar). Il a gagné quasiment toutes les courses en début de saison. Il a déjà gagné quatre fois le Tour. Pour l'instant, je n'imagine même pas une comparaison. Je vais me battre pour être le meilleur possible. Mais on verra, rien n'est impossible. J'y vais pour le général, je ne vais pas perdre de temps dans la première semaine pour jouer les étapes. C'est là que je vais prendre beaucoup d'expérience », confiait le prodige français au micro de RMC.