Très impressionné, Tadej Pogacar répond à Paul Seixas !

En très grande forme, Paul Seixas a décidé de s'aligner sur le départ du Tour de France dès cette année. Et le prodige français, âgé simplement de 19 ans, n'a d'ailleurs pas peur de Tadej Pogacar comme il l'a fait savoir. Mais le Slovène lui a répondu.
Vainqueur du Tour du Pays Basque, Paul Seixas a surtout impressionné lorsqu'il a été confronté à Tadej Pogacar lors Liège-Bastogne-Liège. Le Slovène l'a certes emporté, mais il a été poussé dans ses retranchements comme rarement par le Français de 19 ans. Les deux hommes se retrouveront d'ailleurs sur les routes du Tour de France cet été et Paul Seixas a déjà prévenu qu'il ne ferait pas de complexe d'infériorité.
Seixas annonce la couleur pour le Tour de France...
« Aujourd'hui, les faits parlent pour lui (Pogacar). Il a gagné quasiment toutes les courses en début de saison. Il a déjà gagné quatre fois le Tour. Pour l'instant, je n'imagine même pas une comparaison. Je vais me battre pour être le meilleur possible. Mais on verra, rien n'est impossible. J'y vais pour le général, je ne vais pas perdre de temps dans la première semaine pour jouer les étapes. C'est là que je vais prendre beaucoup d'expérience », confiait le prodige français au micro de RMC.
... Pogacar lui répond !
Quelques jours plus tard, Tadej Pogacar lui a d’ailleurs répondu, confirmant qu’il avait conscience de la menace que représentait Paul Seixas. « J'éprouvais de bonnes sensations en courant contre Paul. J'avais peur de me dire : "OK, il est dans ma roue, je vais finir par abandonner". Mais finalement, il m'a poussé plus loin. Il m'a donné un élan de motivation supplémentaire pour le futur. Je pense aussi que c'est un bon gars, qui est déjà très mature pour son âge. Il roule avec le coeur, sans se prendre la tête. J'étais heureux à le fin, d'avoir pu courir contre lui. Il a montré qu'il pouvait aussi être le meilleur du monde », lâche-t-il au micro de RSI Sports.