«Il enchaine les boulettes» : Christophe Dugarry a trouvé une explication aux problèmes de Kylian Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé subit de nombreuses critiques qui n'ont cessé de durcir avec le temps. Et pour Christophe Dugarry, le fait que l'attaquant du Real Madrid soit dans un couple très médiatisé participe largement à l'emballement médiatique.

Vivement critiqué pour son manque d'implication sur le terrain, Kylian Mbappé l'a également été par ses nombreuses escapades loin de Madrid. Et dernièrement, c'est sa story Instagram, diffusée pendant le Clasico et alors que le FC Barcelone menait déjà 2 à 0, qui a fait parler. Christophe Dugarry a d'ailleurs évoqué cette situation.

Dugarry s'en prend à Mbappé « Pendant des années on a dit que c’est un garçon intelligent, qu’il sait parler, qu’il prévoit tout, qu’il anticipe tout, qu’il est bien entouré… Il maîtrise tout. Et il enchaîne boulette après boulette, qu’est-ce qu’il se passe ? Je veux bien croire qu’il est amoureux, parfois ça fait perdre un peu la tête, mais là il les enchaîne quand même les unes après les autres… Là ce n’est pas tout et n’importe quoi. Il a juste à faire un petit peu attention, c’est-à-dire que quand il part en week-end avec sa copine, il a juste à être discret », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme, avant de poursuivre.