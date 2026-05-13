«Il enchaine les boulettes» : Christophe Dugarry a trouvé une explication aux problèmes de Kylian Mbappé !

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé subit de nombreuses critiques qui n'ont cessé de durcir avec le temps. Et pour Christophe Dugarry, le fait que l'attaquant du Real Madrid soit dans un couple très médiatisé participe largement à l'emballement médiatique.
Vivement critiqué pour son manque d'implication sur le terrain, Kylian Mbappé l'a également été par ses nombreuses escapades loin de Madrid. Et dernièrement, c'est sa story Instagram, diffusée pendant le Clasico et alors que le FC Barcelone menait déjà 2 à 0, qui a fait parler. Christophe Dugarry a d'ailleurs évoqué cette situation.
Dugarry s'en prend à Mbappé
« Pendant des années on a dit que c’est un garçon intelligent, qu’il sait parler, qu’il prévoit tout, qu’il anticipe tout, qu’il est bien entouré… Il maîtrise tout. Et il enchaîne boulette après boulette, qu’est-ce qu’il se passe ? Je veux bien croire qu’il est amoureux, parfois ça fait perdre un peu la tête, mais là il les enchaîne quand même les unes après les autres… Là ce n’est pas tout et n’importe quoi. Il a juste à faire un petit peu attention, c’est-à-dire que quand il part en week-end avec sa copine, il a juste à être discret », lance-t-il au micro de Rothen s’enflamme, avant de poursuivre.
«Je veux bien croire qu’il est amoureux, parfois ça fait perdre un peu la tête»
« Là, il a juste à faire attention à la photo qu’il envoie. On ne lui demande pas de faire un truc incroyable, il a juste à faire un tout petit peu attention. Là il est en roue libre quoi… […] Dire aujourd’hui qu’il n’y a rien de grave quand ton meilleur joueur, qui a marqué 41 buts en 41 matchs, est autant critiqué dans son club, c’est qu’il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors est-ce que c’est la faute des supporters, est-ce que c’est la faute du joueur, est-ce que c’est la faute de l’entraîneur… Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas », ajoute Christophe Dugarry.