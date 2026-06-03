Transfert d’Ibrahima Konaté : Liverpool prêt à recruter un joueur du PSG pour le remplacer ?

Cinq saisons et puis s'en va. Ibrahima Konaté (27 ans) a fait le choix de ne pas prolonger son contrat à Liverpool et a donc annoncé son départ en tant qu'agent libre. Cet été, il semble que deux options s'offrent à l'international français en partance pour les Etats-Unis pour la Coupe du monde : le PSG et le Real Madrid. Les Reds travaillent sur sa succession et le nom d'Illya Zabarnyi circule déjà à Anfield.
Dimanche dernier au lendemain du départ d'Arne Slot, Ibrahima Konaté a officialisé à son tour la fin de son aventure de cinq saisons avec Liverpool. En fin de contrat chez les Reds, l'international français qui va s'envoler aux Etats-Unis dans les prochains jours avec l'équipe de France pour disputer la Coupe du monde, devra faire un choix pour son avenir.
Konaté a le choix entre le Real Madrid et le PSG
Et pourquoi pas le PSG ? Le journaliste Karim Bennani a récemment évoqué cette possibilité sur la chaîne L'Equipe. « Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée ».
Zabarnyi offert à Liverpool ?
En parallèle, le Real Madrid serait cependant déjà parvenu à un accord de principe pour son éventuelle collaboration avec Ibrahima Konaté d'après le journaliste Abdellah Boulma. Une tendance confirmée dans la presse de l'autre côté des Pyrénées. Selon les informations du journaliste indépendant qui couvre l'actualité de Liverpool, Dave OCKOP, Illya Zabarnyi aurait été offert aux dirigeants des Reds qui cherchent un successeur à Ibrahima Konaté sur le marché. D'autant plus que l'international ukrainien ne serait pas « entièrement satisfait de sa situation dans la capitale ». Reste à savoir si seulement un an après sa signature au PSG, Zabarnyi fera déjà ses bagages à l'intersaison.