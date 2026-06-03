Transfert d’Ibrahima Konaté : Liverpool prêt à recruter un joueur du PSG pour le remplacer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cinq saisons et puis s'en va. Ibrahima Konaté (27 ans) a fait le choix de ne pas prolonger son contrat à Liverpool et a donc annoncé son départ en tant qu'agent libre. Cet été, il semble que deux options s'offrent à l'international français en partance pour les Etats-Unis pour la Coupe du monde : le PSG et le Real Madrid. Les Reds travaillent sur sa succession et le nom d'Illya Zabarnyi circule déjà à Anfield.

Dimanche dernier au lendemain du départ d'Arne Slot, Ibrahima Konaté a officialisé à son tour la fin de son aventure de cinq saisons avec Liverpool. En fin de contrat chez les Reds, l'international français qui va s'envoler aux Etats-Unis dans les prochains jours avec l'équipe de France pour disputer la Coupe du monde, devra faire un choix pour son avenir.

Konaté a le choix entre le Real Madrid et le PSG Et pourquoi pas le PSG ? Le journaliste Karim Bennani a récemment évoqué cette possibilité sur la chaîne L'Equipe. « Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée ».