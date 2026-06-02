Accord avec le Real Madrid : La réponse de l’entourage d’Ibrahima Konaté

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Son départ de Liverpool au terme de son contrat étant désormais officiel, Ibrahima Konaté se serait d’ores et déjà mis d’accord avec le Real Madrid, en cas de réélection de Florentino Pérez à la présidence du club. Si l’intérêt de la Casa Blanca n’a pas été démenti, l’entourage de l’international français a en revanche fait savoir qu’un accord n’avait pas été trouvé.

Ibrahima Konaté aurait-il déjà trouvé son prochain club ? Il n’y a pas si longtemps, le défenseur âgé de 27 ans, en fin de contrat, semblait en passe de prolonger avec Liverpool, qu’il a rejoint à l’été 2021 en provenance du RB Leipzig. « Nous sommes sur le point de trouver un accord », assurait l’international français (27 sélections) fin avril, mais force est de constater que ça n’a finalement pas été le cas.

L’entourage de Konaté dément un accord avec le Real Madrid Car Ibrahima Konaté va finalement quitter Liverpool fin juin au terme de son contrat, comme indiqué par le club dans un communiqué publié dimanche dernier : « Le Liverpool FC confirme qu'Ibrahima Konaté quittera le club à l'expiration de son contrat cet été. Konaté partira avec toute notre gratitude et notre reconnaissance pour sa contribution, et tout le monde au sein du club lui souhaite le meilleur pour l'avenir. » Ce mardi, plusieurs médias, dont le journaliste Fabrizio Romano, ont assuré que le joueur aurait déjà un accord verbal avec le Real Madrid pour un contrat de quatre ans. Une arrivée conditionnée à la réélection de Florentino Pérez à la présidence du club.