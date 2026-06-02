Mercato : Le PSG reçoit une réponse à 60M€ pour le remplaçant de Lucas Chevalier

Alexis Brunet

Plus titulaire depuis un moment au PSG et non appelé à la Coupe du monde, Lucas Chevalier se pose des questions sur son avenir. Le Français pourrait quitter Paris cet été et le club de la capitale aurait déjà quelques pistes pour le remplacer. Diogo Costa est notamment dans les petits papiers de Luis Campos, mais il faudra mettre au moins 60M€ sur la table pour l’arracher au FC Porto.

L’été dernier, le PSG avait pris une grande décision sur le marché des transferts. Malgré une très bonne saison, Gianluigi Donnarumma était poussé vers la sortie. L’Italien n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique et il a donc rejoint Manchester City et Paris a décidé de miser sur Lucas Chevalier pour le remplacer, lui qui sortait de plusieurs bonnes années au LOSC.

Lucas Chevalier ne s’est pas imposé au PSG Dès son arrivée au PSG, Lucas Chevalier a été installé comme titulaire par Luis Enrique, qui misait beaucoup sur son jeu au pied notamment. Malheureusement, le Français n’a jamais réussi à s’imposer à Paris et il a fini par laisser sa place de titulaire à Matvey Safonov qui ne l’a plus lâché depuis. L’ancien Lillois n’a plus disputé la moindre minute depuis fin janvier et forcément il réfléchit donc à un départ, lui qui n’a d’ailleurs pas été appelé par Didier Deschamps pour la Coupe du monde. Des discussions devraient d’ailleurs avoir lieu prochainement entre le gardien de but et la direction parisienne.