PSG - Arsenal : L'annonce inattendue sur RMC, «bravo Arteta, tu as failli les coincer !»

Axel Cornic

Les polémiques n’ont pas manqué à l’occasion de la finale de Ligue des Champions, remportée par le Paris Saint-Germain face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.). Mikel Arteta et ses hommes ont en effet été critiqués pour leur style extrêmement défensif face aux Champions en titre, qui a pourtant bien failli marcher...

C’est l’éternel débat du sport. Faut-il être un beau vainqueur, pour être un bon vainqueur ? Cette question a refait surface avec la prestation d’Arsenal en finale de la Ligue des Champions, très critiqué par les principaux observateurs. Pourtant, le plan de Mikel Arteta a bien failli marcher, puisque le PSG a dû aller jusqu’au tirs au but pour finalement s’imposer.

« Il n’y a pas de beau champion ou de pas beau champion, il y a un Champion d’Europe » Ces derniers jours, plusieurs voix se sont élevées pour critiquer le choix d’Arsenal et de son entraineur, avec certains qui expliquent même que leur défaite est une bonne chose pour le football. Mais pas tout le monde ne la pense ainsi et c’est même le cas en France. « Moi je suis président, un entraineur qui me fait Champion d’Angleterre et m’emmène en finale de la Ligue des Champions, j’en veux tous les jours. Il n’y a pas de beau champion ou de pas beau champion, il y a un Champion d’Europe » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC.