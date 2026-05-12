«Il y a un doute» : La blessure de Kylian Mbappé inquiète avant la Coupe du monde !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gêné par une blessure dernièrement, Kylian Mbappé a déclaré forfait pour le Clasico face au FC Barcelone dimanche soir, remporté par les Catalans (2-0). L'attaquant français a senti une douleur aux ischio-jambiers lors d'une séance d'entraînement, préférant y mettre fin tout de suite. A un mois du début de la Coupe du monde, cette blessure n'augure rien de bon selon Pierre Ménès.

Pressenti pour faire son entrée en cours de jeu face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a préféré déclarer forfait et a suivi la rencontre à la télévision. Le capitaine des Bleus, moins en forme depuis quelque temps à Madrid, est en plus la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Mais cette blessure qui paraît anodine tombe un peu mal à un mois du début du Mondial 2026. Il pourrait toutefois concentrer ses efforts sur cette compétition.

Mbappé pris pour cible au Real Madrid Alors que le Real Madrid vit une saison blanche décevante, les histoires de vestiaire n'arrangent rien. Kylian Mbappé est en plus visé par une pétition demandant son départ, une accumulation qui doit être difficile à gérer. « Mbappé ? C’est qui est sûr c’est qu’il ne doit pas être très heureux en ce moment. Après effectivement, la pétition est totalement truquée et tout le monde voit les ficelles, le racisme sous-jacent surtout en Espagne me paraît également assez évident. Ce qui est extraordinaire, c’est que quand Valverde et Tchouaméni se foutent sur la gueule, on montre Mbappé mort de rire au volant de sa voiture et on fait un amalgame alors qu’on ne sait même pas si les deux images datent de la même journée. On ne sait pas si Mbappé n’avait pas un coup de fil à ce moment-là » débute Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.