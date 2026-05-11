Bagarre Tchouaméni - Valverde : Le Real Madrid a choisi lequel des deux devait partir cet été !

Quelques jours après l’incident survenu au sein du Real Madrid entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, tous les deux sanctionnés par le club, un journaliste affirme que certains joueurs pousseraient pour le départ de l’international uruguayen, présent chez les Merengue depuis 2016.
Les derniers jours ont été mouvementés au Real Madrid. Après la polémique impliquant Kylian Mbappé, parti en week-end en Sardaigne durant sa convalescence pendant que ses coéquipiers avaient un match de championnat à disputer, une altercation s’est produite au centre d’entraînement des Merengue entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, tous les deux sanctionnés par le club. Un incident qui pourrait provoquer le départ d’un des deux joueurs.
Valverde mal vu dans le vestiaire du Real Madrid ?
Selon les informations divulguées en Espagne par le journaliste Ramón Álvarez de Mon, Federico Valverde pourrait vivre ses dernières semaines au Real Madrid. Telle serait en tout cas la volonté de certains membres influents du vestiaire si l’on en croit ces informations divulguées sur X. Un dossier pas évident à traiter en raison de l’importance de l’Uruguayen au Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2016, évoluant d’abord au Castilla avant de s’imposer en équipe première.
« À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus »
Peu après les révélations sur l’accrochage entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, ce dernier avait pris la parole sur Instagram : « Hier, j’ai eu un incident avec un coéquipier lors d’une séance d’entraînement, écrit-il. La fatigue due à la compétition et la frustration ont fait que tout semblait démesurément amplifié. Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et sont généralement résolues en interne sans que cela devienne du domaine public. Évidemment, quelqu’un ici répand des rumeurs, et avec une saison sans titres, où le Real Madrid est toujours sous le feu des critiques, tout prend des proportions exagérées. Aujourd’hui, nous avons eu un autre désaccord. Pendant la dispute, j’ai accidentellement frappé une table, ce qui a causé une petite coupure sur mon front nécessitant une visite de routine à l’hôpital. À aucun moment mon coéquipier ne m’a frappé, et je ne l’ai pas frappé non plus, même si je comprends qu’il est plus facile pour vous de croire que nous en sommes venus aux mains ou que c’était intentionnel, mais cela ne s’est pas produit. »