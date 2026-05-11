Bagarre Tchouaméni - Valverde : Le Real Madrid a choisi lequel des deux devait partir cet été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après l’incident survenu au sein du Real Madrid entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, tous les deux sanctionnés par le club, un journaliste affirme que certains joueurs pousseraient pour le départ de l’international uruguayen, présent chez les Merengue depuis 2016.

Les derniers jours ont été mouvementés au Real Madrid. Après la polémique impliquant Kylian Mbappé, parti en week-end en Sardaigne durant sa convalescence pendant que ses coéquipiers avaient un match de championnat à disputer, une altercation s’est produite au centre d’entraînement des Merengue entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, tous les deux sanctionnés par le club. Un incident qui pourrait provoquer le départ d’un des deux joueurs.

Valverde mal vu dans le vestiaire du Real Madrid ? Selon les informations divulguées en Espagne par le journaliste Ramón Álvarez de Mon, Federico Valverde pourrait vivre ses dernières semaines au Real Madrid. Telle serait en tout cas la volonté de certains membres influents du vestiaire si l’on en croit ces informations divulguées sur X. Un dossier pas évident à traiter en raison de l’importance de l’Uruguayen au Real Madrid, club qu’il a rejoint en 2016, évoluant d’abord au Castilla avant de s’imposer en équipe première.