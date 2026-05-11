Kylian Mbappé : Le nouveau geste qui agace à Madrid !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait pour le Clasico face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a assisté à la défaite du Real Madrid (0-2) derrière son écran, comme ont pu le constater les supporters sur les réseaux sociaux. L’international français a en effet posté une story qui en a agacé certains…

Le Real Madrid ne pourra pas se consoler avec le Clasico. Alors que les hommes d’Alvaro Arbeloa vont finir la saison sans le moindre trophée en poche, le FC Barcelone a remporté le choc de la 35e journée sur la pelouse du Camp Nou, lui assurant un 29e sacre en Liga. Espéré pour la rencontre après sa blessure aux ischio-jambiers, Kylian Mbappé était finalement forfait en raison d’une gêne et a donc assisté à la rencontre derrière son écran.

Une story qui passe mal Comme il est de coutume pour un joueur absent, Kylian Mbappé n’a pas manqué d’encourager ses coéquipiers à distance en partageant une story sur Instagram sur laquelle était écrit un "Hala Madrid". Mais le timing de la publication n’a pas échappé à certains supporters du Real Madrid, reprochant à l’international français d’avoir publié le cliché du match à la télévision à la 35e minute, et ce alors que son équipe était menée 2 à 0. Dans un contexte de tensions au sein du vestiaire, certains y ont vu un pied de nez ironique envers ses partenaires.