Endrick et Kylian Mbappé : Ce moment où il y a eu le déclic au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui à l’OL, Endrick a eu l’occasion de passer quelques mois aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors que les deux attaquants étaient en concurrence pour une même place, le Brésilien s’est exprimé sur sa relation avec l’ancien joueur du PSG. Et visiblement, ça n’a pas été simple au début entre Mbappé et Endrick.

En janvier dernier, Endrick quittait le Real Madrid. A la recherche de temps de jeu afin de jouer la Coupe du monde avec le Brésil, l’attaquant a été prêté à l’OL. Chez les Gones, il accumule ainsi les minutes, ce qui n’avait pas forcément l’occasion chez les Merengue. Et pour cause… En attaque, Endrick devait faire avec un sérieux concurrent nommé Kylian Mbappé. D’ailleurs, quelle était la relation entre les deux coéquipiers au Real Madrid ?

« On s’est retrouvés un peu seuls à Madrid » A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Endrick s’est expliqué sur sa relation avec Kylian Mbappé. C’est alors que l’attaquant prêté à l’OL a révélé le moment où il y a eu un déclic entre les deux : « Au début, on parlait assez peu. Mais j’ai pris peu à peu confiance avec lui, et lui avec moi. Le déclic, c’est une fenêtre internationale où lui n’est pas parti jouer avec l’équipe de France et où moi je n’ai pas été convoqué. On s’est retrouvés un peu seuls à Madrid, donc on a eu plus de temps pour être ensemble ».