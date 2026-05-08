«Il faut virer Mbappé», Riolo propose une solution radicale : «Ce vestiaire est mort»

Du côté du vestiaire du Real Madrid, rien ne va plus. Alors qu’une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ce jeudi à l’entraînement, de nombreux observateurs pointent du doigt l’attitude de Kylian Mbappé. Même si pour Daniel Riolo, le problème qui ronge le club madrilène est bien plus profond et doit être nettoyé.
Rien ne va plus au Real Madrid. Alors que le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, l’atmosphère en place dans le vestiaire n’a jamais semblé aussi tendue. Et pour cause, ce jeudi, MARCA a lâché une véritable bombe en révélant que deux joueurs se sont battus à l’entraînement. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le vice-capitaine auraient échangé des coups, et le milieu de terrain uruguayen a même dû être transporté vers l’hôpital à la suite de cette bagarre…
« Ce vestiaire est mort, explosé, il faut faire le ménage complet »
Forcément, beaucoup de supporters sont remontés contre cette équipe et contre Kylian Mbappé, dont l’attitude ces dernières semaines a beaucoup fait parler en Espagne. Pour Daniel Riolo, si l’attaquant français est un problème, c’est tout le vestiaire du Real Madrid qui est véritablement malade. « La bagarre Valverde - Tchouaméni ? Là, tu ne peux pas garder les deux joueurs dans le vestiaire. Ce vestiaire est mort, explosé, il faut faire le ménage complet », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC ce jeudi soir, avant de poursuivre.
Mbappé n’est pas le seul coupable selon Riolo
« Au-delà du fait qu'il faille virer Mbappé parce que tout est de sa faute. Une fois qu'on a évacué ce problème, il va falloir comme même dire sur les autres ce qui se passent depuis le début de la saison. Ceux qui ont évincés Xabi Alonso, l'attitude de Vinicius et Bellingham depuis le début de la saison. Les épisodes sont nombreux », conclut Daniel Riolo. Affaire à suivre de près dans les prochains jours…