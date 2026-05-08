«Il faut virer Mbappé», Riolo propose une solution radicale : «Ce vestiaire est mort»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Du côté du vestiaire du Real Madrid, rien ne va plus. Alors qu’une bagarre aurait éclaté entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ce jeudi à l’entraînement, de nombreux observateurs pointent du doigt l’attitude de Kylian Mbappé. Même si pour Daniel Riolo, le problème qui ronge le club madrilène est bien plus profond et doit être nettoyé.

Rien ne va plus au Real Madrid. Alors que le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, l’atmosphère en place dans le vestiaire n’a jamais semblé aussi tendue. Et pour cause, ce jeudi, MARCA a lâché une véritable bombe en révélant que deux joueurs se sont battus à l’entraînement. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, le vice-capitaine auraient échangé des coups, et le milieu de terrain uruguayen a même dû être transporté vers l’hôpital à la suite de cette bagarre…

« Ce vestiaire est mort, explosé, il faut faire le ménage complet » Forcément, beaucoup de supporters sont remontés contre cette équipe et contre Kylian Mbappé, dont l’attitude ces dernières semaines a beaucoup fait parler en Espagne. Pour Daniel Riolo, si l’attaquant français est un problème, c’est tout le vestiaire du Real Madrid qui est véritablement malade. « La bagarre Valverde - Tchouaméni ? Là, tu ne peux pas garder les deux joueurs dans le vestiaire. Ce vestiaire est mort, explosé, il faut faire le ménage complet », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC ce jeudi soir, avant de poursuivre.