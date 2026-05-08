Kylian Mbappé - «J’aimerais le voir chaque week-end à Anfield» : Le fantasme de son transfert à Liverpool !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant ses sept années passées au PSG, Kylian Mbappé était souvent au centre de nombreuses spéculations de transfert. Liverpool a fait partie des rumeurs ayant circulées dans la presse. L'attaquant parti au Real Madrid en 2024 fait de nouveau parler de lui sur le marché. La chance de Liverpool ? Un simple fantasme d'après Charlie Austin.

En 2017, au moment de son éclosion dans l'équipe première de l'AS Monaco avec laquelle laquelle il avait notamment éliminé Manchester City et le Borussia Dortmund en 1/8ème puis 1/4 de finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé avait rencontré Jürgen Klopp qui était l'entraîneur de l'époque à Liverpool et les dirigeants. Finalement, le choix de celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard s'était porté sur le Paris Saint-Germain.

Liverpool et Kylian Mbappé, une vieille histoire Le10sport.com vous avait révélé en 2020 que Jürgen Klopp était revenu à la charge avec l'espoir de persuader Kylian Mbappé de troquer la tunique du rouge et bleu du PSG pour la rouge de Liverpool. Ce fut une fois de plus en vain puisque Mbappé décidait de rester à Paris, de prolonger et de rejoindre le Real Madrid quatre années plus tard, moment où Klopp quittait Liverpool. Et maintenant ? L'avenir du capitaine de l'équipe de France peut éventuellement s'écrire loin de Valdebebas et du Santiago Bernabeu. Il est une fois de plus question d'un transfert en Premier League, trois ans avant la fin de son contrat.