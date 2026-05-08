Kylian Mbappé - «J’aimerais le voir chaque week-end à Anfield» : Le fantasme de son transfert à Liverpool !

Pendant ses sept années passées au PSG, Kylian Mbappé était souvent au centre de nombreuses spéculations de transfert. Liverpool a fait partie des rumeurs ayant circulées dans la presse. L'attaquant parti au Real Madrid en 2024 fait de nouveau parler de lui sur le marché. La chance de Liverpool ? Un simple fantasme d'après Charlie Austin.
En 2017, au moment de son éclosion dans l'équipe première de l'AS Monaco avec laquelle laquelle il avait notamment éliminé Manchester City et le Borussia Dortmund en 1/8ème puis 1/4 de finale de Ligue des champions, Kylian Mbappé avait rencontré Jürgen Klopp qui était l'entraîneur de l'époque à Liverpool et les dirigeants. Finalement, le choix de celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard s'était porté sur le Paris Saint-Germain.
Liverpool et Kylian Mbappé, une vieille histoire
Le10sport.com vous avait révélé en 2020 que Jürgen Klopp était revenu à la charge avec l'espoir de persuader Kylian Mbappé de troquer la tunique du rouge et bleu du PSG pour la rouge de Liverpool. Ce fut une fois de plus en vain puisque Mbappé décidait de rester à Paris, de prolonger et de rejoindre le Real Madrid quatre années plus tard, moment où Klopp quittait Liverpool. Et maintenant ? L'avenir du capitaine de l'équipe de France peut éventuellement s'écrire loin de Valdebebas et du Santiago Bernabeu. Il est une fois de plus question d'un transfert en Premier League, trois ans avant la fin de son contrat.
«Je ne pense tout simplement pas que les règles financières de la Premier League lui permettront de venir»
Sur le plateau de Sky Sports, Charlie Austin a évoqué son fantasme de le voir à Liverpool sachant pertinemment que cela relève de l'utopie en l'état. « Les chiffres ne tiennent pas la route s'il vient en Premier League, vraiment pas. Est-ce qu'on l'imagine en Premier League ? Non, donc pour moi, ça ne tient pas la route. La question est : qui pourrait le faire venir ? En tant que supporter, j'adorerais le voir jouer en Premier League à Anfield semaine après semaine. Mais je ne pense tout simplement pas que les règles financières de la Premier League lui permettront de venir ».