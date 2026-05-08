Mercato : Courtisé par l'OM et l'OL, un buteur de Ligue 1 confirme ses envies de départ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme indiqué par Le 10 Sport, la belle saison de Pablo Pagis a attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 et notamment de l’OM, qui suit ce dossier. L’OL a également été cité parmi les prétendants de l’attaquant âgé de 23 ans, qui a confirmé ses envies de départ, à un an de la fin de son contrat au FC Lorient.

Formé au FC Lorient, Pablo Pagis devrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière cet été. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 disputés cette saison, l’attaquant âgé de 23 ans est prêt à passer à l’étape supérieure et a confirmé ses envies d’ailleurs auprès de Ouest-France, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027.

« Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes » « Franchir un nouveau pallier ? Oui, je pense que c’est le moment », a confié Pablo Pagis. « Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail. Dans ma jeune carrière, je n’ai jamais franchi trop de paliers d’un coup. Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes. Après, s’il y a des clubs étrangers de haut de tableau. »