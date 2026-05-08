Mercato : Courtisé par l'OM et l'OL, un buteur de Ligue 1 confirme ses envies de départ !

Comme indiqué par Le 10 Sport, la belle saison de Pablo Pagis a attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 et notamment de l’OM, qui suit ce dossier. L’OL a également été cité parmi les prétendants de l’attaquant âgé de 23 ans, qui a confirmé ses envies de départ, à un an de la fin de son contrat au FC Lorient.
Formé au FC Lorient, Pablo Pagis devrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière cet été. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 disputés cette saison, l’attaquant âgé de 23 ans est prêt à passer à l’étape supérieure et a confirmé ses envies d’ailleurs auprès de Ouest-France, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027.
« Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes »
« Franchir un nouveau pallier ? Oui, je pense que c’est le moment », a confié Pablo Pagis. « Il y a des clubs ambitieux qui sont là, des projets qui peuvent m’intéresser. C’est flatteur, c’est une récompense de mon travail. Dans ma jeune carrière, je n’ai jamais franchi trop de paliers d’un coup. Je n’ai pas envie de trop brûler les étapes. Après, s’il y a des clubs étrangers de haut de tableau. »
Lens et Rennes, « ça pourrait matcher »
Comme indiqué par Le 10 Sport, le RC Lens est très intéressé par Pablo Pagis, tandis que le Stade Rennais et l’OM suivent également l’évolution de ce dossier. Ouest-France ajoutait récemment que le Paris FC et l’OL faisaient eux aussi partie de ses courtisans. Le principal intéressé veut jouer une Coupe d’Europe et a ouvert la porte à deux des clubs de Ligue 1 cités : « Quel type de projet ? Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher, c’est sûr. On verra bien. J’essaie de ne pas trop y penser, cela prend de l’énergie. J’ai envie de kiffer avec les collègues cette fin de saison incroyable, historique. »