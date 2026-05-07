«Ce n'est qu'un rêve» : Un journaliste enterre l'idée d'un transfert de Michael Olise au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette saison, Michael Olise s'est fait une place importante dans le gratin du football mondial. Et l'élimination contre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions n'y changera rien. Cependant, son nom pourrait agiter le mercato estival, mais un transfert à Paris n'est pas d'actualité.

Malgré une prestation décevante contre le PSG mercredi soir, une semaine après sa démonstration au Parc des Princes, cela ne remettra pas en cause l'excellente saison réalisée par Michael Olise avec le Bayern Munich. L'international français essaiera d'ailleurs de surfer sur cette dynamique lors de la Coupe du monde cet été. L'ancien ailier de Crystal Palace sera même titulaire avec l'équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps.

Le transfert d'Olise n'est pas d'actualité Néanmoins, un transfert ne semble pas d'actualité. Interrogé sur la possibilité de voir Michael Olise rejoindre le PSG, le journaliste Laurent Perrin n'y croit pas une seule seconde. « Ce serait beau… Vous imaginez une attaque Kvara-Dembélé-Olise ? Mais bon, ce n'est qu'un rêve. Il est sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2029, il vaut sûrement 150 M€, une somme que le PSG ne veut plus débourser pour un joueur. Et de toute façon, il n'est pas à vendre, le Bayern tient trop à lui », explique-t-il dans une session de questions-réponses sur le site du Parisien.