Mercato - Esteban Lepaul fait beaucoup parler : Le Stade Rennais annonce sa décision finale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Elu meilleur buteur de Ligue 1, Esteban Lepaul sera forcément convoité cet été, bien qu'il n'ait pas été retenu pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. Néanmoins, Arnaud Pouille, président délégué du Stade Rennais, s'est montré catégorique sur le sujet : «Il ne partira pas»

Cette saison, Esteban Lepaul a explosé aux yeux du grand public. A 26 ans, l'attaquant recruté par le Stade Rennais l'été dernier pour 13,5M€ a réalisé la meilleure saison de carrière en terminant meilleur buteur de Ligue 1 grâce à ses 21 réalisations en championnat. Un statut qui lui a même permis de rêver à une place pour la Coupe du monde, mais finalement, il n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Et alors que ses performances ont également attiré l'œil de plusieurs clubs étrangers, Esteban Lepaul ne quittera pas Rennes cet été comme l'affirme son président Arnaud Pouille, qui ajoute également Brice Samba et Abdelhamid Ait Boudlal à la liste des joueurs intransférables.

Rennes va conserver Lepaul « Une nécessité, non. Mais si l’ensemble des salaires significatifs reste, ça suppose d’autres arbitrages. C’est une logique globale qu’il faut avoir. Je n’aime pas trop faire de liste dans la presse, mais certains joueurs comme Brice Samba, Estéban Lepaul ou Abdelhamid Ait Boudlal ne partiront pas, ils le savent et leurs agents le savent. Ou alors, il faudrait quelque chose qui dépasse l’entendement », confie-t-il dans une interview accordée à Ouest-France.