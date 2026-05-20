Esteban Lepaul affole le mercato : Trois clubs étrangers veulent l’arracher au Stade Rennais !

But sur but. Voilà comment on pourrait résumer la saison d’Esteban Lepaul avec le Stade Rennais. Le buteur le plus prolifique de Ligue 1 dispose encore de trois années sur son contrat le liant au club breton. Néanmoins, certaines écuries du Vieux Continent se pencheraient déjà sur son cas en marge du mercato estival, pimentant son après-mariage. Explications.
Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, Esteban Lepaul a confirmé avec le Stade Rennais tous les espoirs placés en lui la saison passée au SCO d’Angers. Au point où jusqu’à la semaine dernière et l’annonce de Didier Deschamps de ses 26 joueurs sélectionnés pour représenter la France à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), il était question dans les médias d’une éventuelle convocation d’Esteban Lepaul. Il n’en a rien été pour celui qui a également été snobé des nommés au titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP.
Esteban Lepaul dans le viseur de Benfica et de l’Atletico
Une saison pleine et un mariage programmé au mois de juin pour Esteban Lepaul… avant un changement de décor ? L’attaquant du Stade Rennais est sous contrat jusqu’en juin 2029. Mais d’après L’Equipe, certaines formations européennes seraient déjà aux aguets sur le marché, prêtes à s’engouffrer dans la moindre brèche cet été. L’Italie, le Portugal et l’Espagne, voici les trois destinations qui s’offriraient à Esteban Lepaul et son entourage pour ce mercato estival. Le quotidien sportif confirme les intérêts déjà signalés dans les médias de l’Atletico de Madrid et du Benfica Lisbonne, mais ce n’est pas tout.
Côme également dans le coup, le clan Lepaul ne se ferme aucune porte
En plus des deux participants à la Ligue des champions 2025/2026, le Côme de Cesc Fabregas s’inviterait à la fête. Cinquième de Serie A, l’équipe de l’ancien joueur d’Arsenal prendra part à la Ligue Europa la saison prochaine. L’entourage d’Esteban Lepaul ne se montrerait pas réticent à l’idée de relever un nouveau challenge loin de la Bretagne bien que le fait de rester à Rennes pour y connaître sa première expérience européenne soit un contexte privilégié. Mais à ce jour, à en croire L’Equipe, aucune proposition formelle n’aurait été communiquée à la direction du Stade Rennais. Le décor est planté.