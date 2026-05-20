Esteban Lepaul affole le mercato : Trois clubs étrangers veulent l’arracher au Stade Rennais !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

But sur but. Voilà comment on pourrait résumer la saison d’Esteban Lepaul avec le Stade Rennais. Le buteur le plus prolifique de Ligue 1 dispose encore de trois années sur son contrat le liant au club breton. Néanmoins, certaines écuries du Vieux Continent se pencheraient déjà sur son cas en marge du mercato estival, pimentant son après-mariage. Explications.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, Esteban Lepaul a confirmé avec le Stade Rennais tous les espoirs placés en lui la saison passée au SCO d’Angers. Au point où jusqu’à la semaine dernière et l’annonce de Didier Deschamps de ses 26 joueurs sélectionnés pour représenter la France à la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), il était question dans les médias d’une éventuelle convocation d’Esteban Lepaul. Il n’en a rien été pour celui qui a également été snobé des nommés au titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP.

Esteban Lepaul dans le viseur de Benfica et de l’Atletico Une saison pleine et un mariage programmé au mois de juin pour Esteban Lepaul… avant un changement de décor ? L’attaquant du Stade Rennais est sous contrat jusqu’en juin 2029. Mais d’après L’Equipe, certaines formations européennes seraient déjà aux aguets sur le marché, prêtes à s’engouffrer dans la moindre brèche cet été. L’Italie, le Portugal et l’Espagne, voici les trois destinations qui s’offriraient à Esteban Lepaul et son entourage pour ce mercato estival. Le quotidien sportif confirme les intérêts déjà signalés dans les médias de l’Atletico de Madrid et du Benfica Lisbonne, mais ce n’est pas tout.