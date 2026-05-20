Jürgen Klopp au Paris FC : La famille Arnault va tenter le coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'Antoine Kombouaré ait réalisé une excellente fin de saison sur le banc du Paris FC, à moyen terme, la famille Arnault vise encore plus haut. Antoine Arnault, l’actionnaire majoritaire du PFC, annonce d'ailleurs qu'il espère toujours convaincre de voir Jürgen Klopp sur le banc du club parisien.

Lorsque le Paris FC a été racheté par la famille Arnault, Red Bull s'est immiscé dans le deal en tant qu'actionnaire minoritaire. En tant que directeur du football de la galaxie Red Bull, Jürgen Klopp a donc son mot à dire dans le projet du PFC, en concertation avec l'actionnaire majoritaire Antoine Arnault. Une proximité qui a d'ailleurs eu pour conséquence de créer quelques rumeurs au sujet d'une arrivée du légendaire coach de Liverpool sur le banc parisien. Et Antoine Arnault, invité de l'After Foot, ne cache pas qu'il en rêve à moyen terme.

Antoine Arnault rêve de Jurgen Klopp « Qui ne rêve pas d'avoir Jürgen [Klopp], son côté solaire et son génie du foot, de la tactique avec soi. Un jour ou l'autre, on rêverait de l'avoir. Ce ne sera pas à court terme parce qu'il ne souhaite pas retrouver un banc rapidement. Mais peut-être dans 3, 4, 5 ans. Si on arrive en Ligue des champions, j'aimerais bien effectivement le convaincre de devenir entraîner notre équipe », confie-t-il sur le plateau de l'émission de RMC.