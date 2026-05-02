Amadou Diawara

Le 13 janvier, le Real Madrid a officialisé la promotion d'Alvaro Arbeloa, qui a remplacé Xabi Alonso en tant qu'entraineur de son équipe première. Pour la saison prochaine, le club merengue compterait changer une nouvelle fois de coach. Si le nom de Jürgen Klopp a été cité dans la presse, il ne devrait pas rejoindre le Real Madrid, et ce, parce qu'il voudrait prendre les rênes de la sélection allemande.

Avant la Coupe du Monde des clubs, le Real Madrid a remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. Toutefois, l'entraineur espagnol n'a pas fait long feu à la Maison-Blanche. Après avoir passé seulement sept mois sur le banc merengue, Xabi Alonso a été remercié. Et le Real Madrid a décidé de faire confiance à Alvaro Arbeloa pour sa succession.

«Il attend la sélection allemande» Le Real Madrid a promu Alvaro Arbeloa le 13 janvier. Ancien coach du Castilla, l'ancien joueur merengue est désormais à la tête de l'équipe première de la Maison-Blanche. Toutefois, Alvaro Arbeloa devrait bientôt céder sa place. En effet, Florentino Pérez serait en quête d'un technicien de renom pour la saison prochaine. Si Jürgen Klopp est annoncé du côté du Real Madrid ces dernières semaines, il ne devrait pas poser ses valises au Bernabeu cet été, ayant un tout autre objectif pour son avenir.