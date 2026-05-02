José Mourinho : La «bombe à retardement» qui fait peur aux joueurs du Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid devrait prochainement prendre la décision de remercier Alvaro Arbeloa. José Mourinho serait dans les starting-blocks pour succéder au coach du club merengue. Cependant, cette nouvelle ne ferait certainement pas l'unanimité au centre d'entraînement de Valdebebas. Le vestiaire s'opposerait à sa venue selon la presse espagnole. Explications.

On prend (presque) les mêmes et on recommence. Le Real Madrid devrait une fois de plus changer d'entraîneur au terme de la saison. Un quatrième coach pour Kylian Mbappé en seulement deux saisons à la Casa Blanca ? C'est la direction que ce dossier semble prendre au vu des informations circulant dans la presse. D'après les informations révélées par Record il y a quelques semaines, le président Florentino Pérez serait enclin à l'idée de formuler une offre contractuelle à José Mourinho, ex-coach du club merengue entre 2010 et 2013.

«C’est un profil pour faire le ménage» Cette semaine, le correspondant de RMC à Madrid Edgar Groleau a mis les pieds dans le plat dans le feuilleton José Mourinho, expliquant que ce serait bel et bien une piste à l'étude chez les dirigeants du Real Madrid. « Mourinho au Real Madrid ? C’est chaud. (…) Mourinho, c’est un profil pour faire le ménage. Si tu ramènes Mourinho, c’est pour faire une annonce. Après, on peut parler du sens et de la continuité des décisions de la direction du Real Madrid. Ramener Mourinho serait catastrophique. Comment tu peux commencer la saison avec Xabi Alonso et un an plus tard, avoir Mourinho, c’est l’opposé total. Ça illustre un problème de réflexion à long terme dans la construction de cette équipe, dans la gestion sportive de ce club ».