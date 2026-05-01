«Quelque chose va se passer la semaine prochaine» : José Mourinho au Real Madrid, c'est imminent ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une saison décevante, le Real Madrid devrait en repartir sans titre. C'est une déception avec un tel effectif et le changement de coach n'a rien changé. Arrivé en janvier, Alvaro Arbeloa pourrait donc bientôt quitter la capitale et pour le remplacer, de grands noms ont été cités. Celui de José Mourinho revient avec insistance depuis plusieurs jours.

A la recherche d'un nouvel entraîneur, le Real Madrid a plusieurs noms en tête. Parmi eux, José Mourinho semble avoir la faveur des pronostics. Le Portugais est déjà passé par le club, avec succès, et il pourrait être la bonne solution pour le Real Madrid. A l'approche de la fin de la saison, Florentino Pérez, à la charge, ne devrait pas tarder pour annoncer le nom du prochain coach.

Mourinho de retour au Real Madrid ? Entraîner du Real Madrid de 2010 à 2013, José Mourinho pourrait retrouver le club espagnol. Reconnu comme l'un des meilleurs, il s'occupe actuellement du Benfica Lisbonne et a pu croiser la route du Real il y a peu de temps, cette année en Ligue des champions. Visiblement, cette opportunité qui se présente à nouveau face à lui lui fait de l'œil. « José Mourinho est une option pour le Real Madrid, c'est confirmé. Il y a eu des discussions directes entre Mourinho et Florentino Pérez. Mourinho veut revenir, et s'il avait son mot à dire, il serait la première option. Florentino Pérez gère personnellement la signature d'un nouveau manager et tout dépend de lui » assure Matteo Moretto, journaliste pour Marca.