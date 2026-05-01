«J'ai pleuré plusieurs fois», Endrick raconte son calvaire au Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune pépite recrutée par le Real Madrid en 2024, Endrick a eu du mal à prendre place dans cet effectif de luxe. En plus de cette concurrence très rude qui ne lui a pas laissé sa place, le Brésilien a été freiné dans sa progression par une blessure. Un début de carrière difficile pour le joueur qui fêtera ses 20 ans cet été.

Repéré à un très jeune âge après ses débuts à Palmeiras, Endrick a fini par débarquer au Real Madrid une fois la majorité atteinte. L'attaquant brésilien espérait que sa carrière prenne un autre tournant puisqu'à son arrivée, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Gêné par la concurrence, il a eu du mal à prendre les occasions laissées de s'illustrer sur le terrain. Il a fini par débarquer à l'OL l'hiver dernier pour se relancer avant de certainement revenir à la fin de la saison. Son début de carrière, marqué par une blessure, a été difficile.

Endrick dans le dur au Real Madrid Avec le Real Madrid, Endrick a disputé 40 matches dont la grande majorité en rentrant en cours de jeu. Le Brésilien n'a pas réussi à marquer les esprits et il était même en manque de temps de jeu au début de la saison. L'hiver dernier, il a fini par être prêté à Lyon pour qu'il retrouve la confiance. Pour The Guardian, il est revenu sur ses débuts avec le club espagnol. « J'ai eu une blessure compliquée et j'ai perdu beaucoup de temps. Cette blessure m'a fait manquer beaucoup de matchs, d'entraînements et de travail. Je ne pouvais pas jouer. Quand tu es blessé, tu perds tout. Tu perds l'opportunité de te battre pour une place. Ce sont des choses que je ne contrôle pas. J'avais vraiment peur. J'ai pleuré plusieurs fois. C'est quelque chose que tu fais en privé » déclare-t-il.