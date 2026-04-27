Endrick relance le débat Tolisso en équipe de France : Deschamps doit-il vraiment s'en passer pour la Coupe du monde ?

La rédaction

L'équipe de France a disputé les deux dernières finales de la Coupe du monde avec Didier Deschamps en chef d'orchestre. Pour l'une d'elles, Corentin Tolisso faisait partie du groupe de Deschamps dans un rôle de remplaçant. Cependant, le milieu de terrain de l'OL n'était pas du voyage au Qatar et n'a plus été appelé depuis près de cinq ans. Son coéquipier Endrick milite pour qu'il aille en Amérique du nord cet été pour le Mondial. Que doit faire Deschamps ? C'est notre sondage du jour !

Didier Deschamps, le 13 mai prochain pendant le Journal Télévisé de 20 h de TF1, communiquera la dernière liste de joueurs sélectionnés pour une compétition de son aventure à la tête de l'équipe de France. Du 11 juin au 19 juillet prochain sur le sol américain, la Coupe du monde reprendra ses droits. Les Bleus parviendront-ils à aller chercher une troisième étoile après la finale perdue aux tirs au but face à l'Argentine pendant la dernière édition au Qatar ? C'est l'objectif du capitaine Kylian Mbappé qui assurait à L'Equipe Magazine dans le numéro de septembre 2025 vouloir repartir à la conquête du monde avec Deschamps pour sa dernière.

"J’espère qu’il pourra aller à la Coupe du monde" 🌎



Recrue star de l’OL à la mi-saison, Endrick s’est confié sur son coéquipier Corentin Tolisso 👀



Une interview EXCLUSIVE avec le jeune Brésilien à retrouver dès 19h30 dans le CFC sur CANAL+ 🇧🇷 pic.twitter.com/z96WW6n0qN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 26, 2026

«J'étais un peu déçu de la dernière sélection, j'y croyais» Avec ou sans Corentin Tolisso ? Le champion du monde 2018 n'a plus été rappelé par Didier Deschamps depuis l'après Euro 2021, perdu en 1/8ème de finale contre la Suisse. Et ce, malgré ses performances remarquées et soulignées dans les médias régulièrement avec l'OL. Samedi, après son entrée en jeu gagnante avec un but et une passe décisive face à l'AJ Auxerre (3-2), Sonny Anderson demandait sur les antennes de beIN SPORTS à Tolisso s'il croyait toujours à sa participation à la Coupe du monde ? « Franchement, j'étais un peu déçu de la dernière sélection, j'y croyais. Et je me suis fait une promesse de ne plus en parler dans les médias. Arrivera ce qui arrivera. Je kiffe sur le terrain, j'essaie d'apporter le plus de choses positives à mon équipe ». L'ancien attaquant brésilien de l'OL a tout de même demandé à Tolisso s'il avait sa permission d'y croire pour lui ? « Tu as le droit, ouais. Toi, mon père aussi y croit. Vous avez le droit d'y croire, mais je travaille ».