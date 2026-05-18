Mercato - OM : Un entraîneur étranger validé pour remplacer Habib Beye, «c’est le meilleur profil»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir d'Habib Beye sur le banc de l'OM semblant désormais compromis, la direction du club phocéen devra se mettre en quête d'un nouveau entraîneur dans les prochaines semaines. Et le journaliste de L'EQUIPE Mathieu Grégoire opterait quant à lui pour un coach étranger bien connu de la Ligue 1 : le Portugais Sérgio Conceição.

Difficile pour l'instant d'y voir clair sur ce que sera l'OM la saison prochaine, et surtout de savoir qui sera aux commandes de l'effectif marseillais. Nommé en février dernier, Habib Beye semble déjà sur la sellette, et plusieurs profils français (Bruno Genesio, Christophe Galtier, Laurent Blanc, Eric Roy) sont évoqués en boucle depuis quelques jours afin de venir lui succéder. Mais Mathieu Grégoire, le journaliste de L'EQUIPE, a une autre idée pour l'OM avec un profil étranger connaissant la Ligue 1 pour avoir entraîné le FC Nantes par le passé : Sérgio Conceição.

« Le meilleur profil ce serait Sérgio Conceição » Interrogé par Football Club de Marseille, il a évoqué le sujet : « Eric Roy je ne pense pas, parce qu'il faut voir aussi avec Brest, je le verrai bien à Nice si Puel ne reste pas. Julien Stéphan, je ne suis pas trop fan. Mais pour moi, le meilleur profil ce serait Sérgio Conceição. Il connait la Ligue 1, il a fait une bonne saison avec Nantes. Il maitrisera le français assez vite. Il a un caractère qui est bien affirmé sans être un fou complet. Et c'est un bon tacticien », assure Mathieu Grégoire, qui pense donc que Sérgio Conceição ferait parfaitement l'affaire pour l'OM.