Mercato : OM, RC Lens, PFC... Une énorme bataille se prépare pour le transfert d'une révélation de Ligue 1 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une très belle saison avec le FC Lorient, conclue dans le top 10 de Ligue 1, Pablo Pagis attire les regards à l'approche du mercato estival. En effet l'attaquant de 23 ans, fils de Mickaël Pagis, est l'une des belles révélations de Ligue 1 et sa saison pourrait lui ouvrir les portes d'un autre club, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027. Plusieurs clubs sont sur le coup.

Ailier gauche de qualité, Pablo Pagis s'est vraiment révélé cette année. Le joueur français a vu sa valeur grimper en flèche dernièrement et atteindre les 10M€ d'après Transfermarkt et il pourrait être l'une des attractions principales du mercato estival en Ligue 1. Le 10 Sport vous confiait même début mai que Lorient en attend 15M€ pour son transfert. L'OM fait partie des clubs intéressés.

Gros transfert à venir en Ligue 1 ? Après le FC Lorient où il a fait ses débuts, Pablo Pagis semble prêt pour le prochain chapitre de sa carrière. L'attaquant de 23 ans a visiblement le choix puisque pas mal de clubs français se positionnent déjà sur le dossier. En effet, l'un des candidats les plus crédibles est sûrement l'OM qui cherche à rebâtir un effectif de qualité en attaque pour avancer. Le Télégramme confirme d'ailleurs l'intérêt du club de la cité phocéenne. Mais ce n'est pas tout puisque le RC Lens, l'OL, Rennes ou encore le Paris FC sont également cités. Certains clubs jouent gros sur cette dernière journée pour bénéficier d'un argument supplémentaire, à commencer par l'OM pour une qualification en Ligue Europa.