«Je ne suis pas stupide» : José Mourinho vend la mèche pour son arrivée au Real Madrid ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche de la fin de la saison, le Real Madrid est à la recherche de son futur entraîneur. L'arrivée d'Alvaro Arbeloa n'a pas arrangé les choses et pour le remplacer, le nom de José Mourinho est largement avancé depuis plusieurs jours. L'entraîneur portugais serait proche de faire son retour même s'il assure qu'il n'a pour le moment pas eu de contact direct avec les dirigeants madrilènes.

Entraîneur actuel du Benfica, José Mourinho nage entre deux eaux. En effet le club portugais souhaiterait le garder mais les avances du Real Madrid sont de plus en plus insistantes. Du côté du club espagnol, on souhaiterait valider le dossier d'ici la semaine prochaine. Une chose est sûre, les discussions devront s'intensifier prochainement puisque Mourinho a déjà confié qu'il attendrait dimanche pour commencer à regarder les propositions.

Le Real Madrid veut José Mourinho Après une saison décevante conclue par aucun titre une nouvelle fois, le Real Madrid doit changer les choses et trouver un entraîneur d'expérience qui saura gérer son vestiaire. José Mourinho apparaît comme un candidat crédible aux yeux du club et il pourrait faire son grand retour après avoir officié sur le banc entre 2010 et 2013. L'actuel entraîneur du Benfica refuse d'en dire plus pour le moment. « Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as entendu la nouvelle : la seule chose dont je suis sûr, c’est une proposition de Benfica… que je n’ai pas vue, mais Mendes me dit qu’elle est très bonne. Il est également vrai que je n’ai pas parlé à Florentino ni à personne d’autre de la direction. Tout cela est vrai » dévoile-t-il en conférence de presse.