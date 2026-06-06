Mercato : Après la finale de la Ligue des champions, Arsenal veut récupérer un joueur du PSG

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, le PSG s'est imposé en finale de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive face à Arsenal. Le club anglais, passé proche de la victoire, a visiblement envie de prendre sa revanche puisqu'à l'approche du mercato, un dossier concernant un joueur parisien intéresse de près les dirigeants.

Cet été, le PSG devrait connaître un mercato un peu plus animé que l'année dernière. Les Parisiens avaient terminé leur saison très tard avec ce parcours à la Coupe du monde des clubs et peu de joueurs avaient bougé. Emmanuel Mbemba, jeune joueur du club, semble se diriger vers un départ prochainement malgré une proposition de premier contrat professionnel pour lui. Et dans ce dossier, Arsenal se positionne déjà comme l'un des prétendants.

Arsenal veut piocher chez le PSG Comme le rapporte Le Parisien, Emmanuel Mbemba voit son bail arriver à échéance et il semblerait qu'il ne continuera pas l'aventure avec le PSG. Ces derniers mois, il s'est illustré lors de la Coupe Gambardella avec les titis parisiens et n'a pas encore signé de contrat professionnel. Le jeune joueur pourrait être la cible d'Arsenal puisque d'après le journal français, le club anglais s'est rapproché de ce dossier récemment. Les champions d'Angleterre, tout juste battus en finale de la Ligue des champions par le PSG, ne sont pas les seuls dans ce dossier.