L’OM avait déjà pensé à Habib Beye : La révélation très surprenante d’un journaliste

Alexis Brunet

En février dernier, Habib Beye avait pris les rênes de l’OM après une expérience contrastée au Stade Rennais. Le coach de 48 ans faisait donc son retour à Marseille des années après son passage en tant que joueur, mais il aurait pu le faire un peu plus tôt. En effet, le club phocéen avait pensé à lui avant l’arrivée de Roberto De Zerbi.

En cours de saison, l’OM a traversé une grosse crise avec les départs de deux personnages importants. Le club phocéen a perdu son président avec Pablo Longoria, mais surtout son entraîneur en la personne de Roberto De Zerbi. L’Italien n’avait pas résisté aux mauvais résultats et alors qu’on pouvait penser qu’il allait prendre une pause, il a très rapidement rebondi à Tottenham, qu’il va essayer de maintenir en Premier League.

Beye aurait pu rejoindre l’OM bien plus tôt Pour remplacer Roberto De Zerbi, l’OM avait décidé de miser sur Habib Beye. Le technicien français a donc rejoint le club phocéen en février dernier, mais il aurait pu le faire bien avant cette date. En effet, le journaliste Mathieu Grégoire a expliqué au média Football Club de Marseille que l’ancien coach du Stade Rennais était sur la liste olympienne en 2024, lors de l’arrivée de Roberto De Zerbi. « Au club, que ce soit Medhi Benatia ou Benjamin Arnaud, qui est un peu son bras droit juridique, ils sont très très bien avec Classico, les agents d'Habib Beye. Il y a cette proximité qui facilite le dossier, et Benatia l'avait déjà mis dans sa liste d'entraîneurs, mais plutôt en septième ou huitième position en 2024 quand ils prennent De Zerbi. Et il se dit clairement qu'il va pouvoir avoir un entraîneur qu'il va pouvoir contrôler. Et cette relation de pouvoir est très importante pour Benatia. Il y a un rapport de domination. C'est un Padawan avec son apprenti. »