«C'est un mec très intéressé par l'OM» : Un entraîneur est très chaud pour remplacer Habib Beye !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, l'OM conclura une saison très difficile en sauvant peut-être une place pour la prochaine campagne européenne. L'arrivée d'Habib Beye en février dernier n'a pas vraiment changé les choses, au contraire, et ce dernier devrait quitter les lieux très prochainement. Pour le remplacer, beaucoup de noms ont été évoqués mais l'un d'entre eux retient particulièrement l'attention.

Cet été, l'OM pourrait tout changer à son organisation. A l'approche du mercato estival, de nombreux dossiers sont sûrement en cours de discussion. Cela commence par l'encadrement alors que le club vient d'accueillir un nouveau président. Le départ de Medhi Benatia approche et un nouvel entraîneur est également attendu pour prendre en main cette équipe qui a besoin de se retrouver. Cité pour reprendre ce poste, Sergio Conceiçao apparaît comme une très bonne solution.

Sergio Conceiçao bientôt à l'OM ? Actuel entraîneur d'Al-Ittihad en Arabie saoudite, Sergio Conceiçao pourrait devenir le prochain entraîneur de l'OM. En effet, son nom est cité dans les rumeurs entourant Marseille dernièrement. Le Portugais de 51 ans retrouverait une équipe française en cas d'arrivée cet été. « Eric Roy je ne pense pas, parce qu'il faut voir aussi avec Brest, je le verrai bien à Nice si Puel ne reste pas. Julien Stéphan, je ne suis pas trop fan. Mais pour moi, le meilleur profil ce serait Sergio Conceiçao. Il connait la Ligue 1, il a fait une bonne saison avec Nantes. Il maitrisera le français assez vite. Il a un caractère qui est bien affirmé sans être un fou complet. Et c'est un bon tacticien » analyse Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille de L'Equipe, pour Football Club de Marseille.