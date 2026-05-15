OM : Habib Beye veut «finir l'histoire» face au Stade Rennais !

Axel Cornic

La dernière journée de Ligue 1 va permettre à Habob Beye de boucler la boucle. Entraineur du Stade Rennais au début de la saison, il avait croisé la route de l’Olympique de Marseille dès la première journée en aout dernier, raflant au passage une victoire encourageante (1-0). Mais il a finalement été écarté par le club breton et se retrouve désormais de l’autre côté.

A Marseille, c’est une saison catastrophique qui va se terminer. Et les problèmes ont débuté dès la première journée de Ligue 1, avec la désormais très célèbre bagarre qui a mené aux départs d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe. Ce jour-là, il y avait en face le Stade Rennais d’un certain Habib Beye... qui va vivre un moment assez spécial ce dimanche.

« Rennes ? Ce n'est pas une blessure » Car après avoir été sur le banc rennais lors de cette première journée, il sera sur le celui de l’OM pour la dernière ! Et évidemment, lors de la conférence de presse d’avant-match, il n’a pas pu échapper aux questions concernant ce départ du Stade Rennais. « Ce n'est pas une blessure. Vous allez peut-être le prendre pour un discours cliché. Mais je suis vraiment privilégié dans ce que je fais » a expliqué Habib Beye, ce vendredi.