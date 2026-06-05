OM : Medhi Benatia à l’origine d’un gros malaise avant son départ ?

Pierrick Levallet

La saison aura été rythmée par les crises et les polémiques du côté de l’OM. Et cela a fini par avoir raison de Medhi Benatia. Le Marocain était démissionnaire de son poste de directeur sportif et avait fait savoir qu’il partirait une fois l’exercice 2025-2026 achevé. Seulement, le dirigeant de 39 ans aurait été à l’origine d’un gros malaise en interne avant son départ.

Cette saison n’a pas été de tout repos pour l’OM. Le club phocéen a connu un exercice 2025-2026 rythmé par les crises et les polémiques. L’un des faits marquants a notamment été le cas Medhi Benatia. Le Marocain avait présenté sa démission au poste de directeur sportif, avant de faire savoir qu’il n’allait partir qu’une fois la saison achevée. Mais avant son départ, le dirigeant de 39 ans aurait été à l’origine d’un gros malaise en interne.

Benatia et ses «méthodes de fonctionnement extrêmement bizarres» ont fait mal à l’OM ? « Chaque semaine, il y a un nouvel épisode tragi-comique à l’OM. C’est vrai que cette histoire de taupe entre Abardonado et Bob Tahri, c’est ridicule... C’est ridicule mais c’est en même temps tellement révélateur du climat qu’il y a autour de cette équipe. On a l’impression qu’ils repoussent les limites du grotesque. Et je pense que tu n’as pas fini de t’apercevoir du mal que Medhi Benatia a fait à ce club en interne avec des méthodes de fonctionnement quand même extrêmement bizarres » a ainsi confié Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.