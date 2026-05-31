OM - Ça a pété dans le vestiaire : Benatia victime de plusieurs trahisons ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Medhi Benatia a démissionné de ses fonctions de directeur sportif de l'OM en fin de saison alors que le contexte devrait particulièrement tendu avec certains joueurs dans le vestiaire phocéen. Samir Nasri, proche de Benatia, affirme d'ailleurs que l'ancien dirigeant marseillais a été trahi par certains profils qu'il avait lui-même recruté à l'OM ces dernières années.

C'est un fait, l'histoire d'amour entre l'OM et Medhi Benatia ne s'est pas terminée de la meilleure des manières en cette fin de saison. Le club phocéen n'a pas réussi à atteindre son objectif prioritaire, à savoir une qualification en Ligue des Champions, et le directeur sportif n'avait pas hésité à charger publiquement les joueurs ces dernières semaines en raison des mauvais résultats. Ce fut notamment le cas le 18 avril dernier, alors que l'OM s'inclinait sur la pelouse de Lorient en championnat.

Benatia a dézingué les joueurs de l'OM Présent en zone mixte ce jour-là, Benatia avait publiquement clashé les joueurs de l'OM : « C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous, mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant… C’est facile, "le logo il est pas beau", c’est pas mon problème, je parle football. Quand tu rentres ici, quand tu as cinq finales à jouer pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça se voit pas. Les mêmes reproches tournent et passent. On parle de quoi ? De couilles, d’amour-propre, de respect du maillot qu’on porte, du respect des gens. Et on fait quoi à l’arrivée ? Sur un ballon droit de 40 mètres, c’est moi qui y vais ? Sur un deuxième ballon, c’est moi qui y vais ? Quand tu perds le ballon en transition alors qu’en stage on n’a fait que ça, tu fais quoi ? Tu perds le ballon, et tu le regardes. Et pourtant la semaine on le fait parce que la vérité, depuis un long moment la semaine ça bosse », lâchait le directeur sportif.