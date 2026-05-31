Alerte pour Antoine Dupont : L'annonce officielle du Stade toulousain

Axel Cornic

Eliminé en quart de finale de la Champions Cup, le Stade Toulousain mise désormais tout sur le Top 14. Et un premier pas important a été fait ce samedi avec une qualification directe pour les phases finales, après la victoire sur le LOU (39-31). Tout cela sans Antoine Dupont, encore absent après son forfait à La Rochelle il y a une quinzaine de jours.

Depuis son retour de blessure en novembre 2025, Antoine Dupont se retrouve souvent au centre des débats. Le demi de mêlée de 29 ans n’a en effet toujours pas retrouvé son meilleur niveau et ses quelques absences agacent. Cela a été le cas tout récemment, puisqu’il a raté les deux derniers matchs du Stade Toulousain.

Dupont, une absence qui dérange On ne l’a plus vu depuis le 9 mai dernier et la large victoire à Mayol, contre le RCT (27-51). La faute à une blessure à la cuisse, qui semble encore le gêner, puisque Dupont était encore absent ce samedi, pour la réception du LOU. On l’a pourtant vu du côté du Festival de Cannes, où il s’est affiché aux côtés d’Iris Mittenaere, avec qui il partagerait sa vie depuis début 2025. Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça n’a pas plu aux supporters toulousains, avec une véritable déferlante de critiques sur les réseaux sociaux ces derniers jours.