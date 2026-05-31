Ibrahima Konaté : Hugo Ekitike veut empêcher sa signature au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, un nouveau joueur de l'équipe de France va-t-il renforcer les rangs du Paris Saint-Germain ? Ibrahima Konaté est arrivé au bout de son contrat à Liverpool et il est question d'une éventuelle signature au PSG. Hugo Ekitike s'y oppose fermement.

Le Paris Saint-Germain va-t-il mettre la main sur un international français, le tout libre de tout contrat pendant l'intersaison en parallèle de la Coupe du monde ? Ibrahima Konaté a bouclé son année avec Liverpool sur une saison blanche et se trouve être maître de son destin désormais. En effet, en fin de contrat avec les Reds le 30 juin prochain, le champion d'Angleterre 2024/2025 pourrait rebondir au PSG...

«Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée» Une piste de longue date du côté du Paris Saint-Germain. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, émission de la chaîne L'Equipe, Karim Bennani a validé cet hypothétique renfort pour le PSG au cours du mercato estival qui ouvrira ses portes à la mi-juin. « Pourquoi pas Paris ? Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée ».