Ibrahima Konaté : Hugo Ekitike veut empêcher sa signature au PSG !

Après Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, un nouveau joueur de l'équipe de France va-t-il renforcer les rangs du Paris Saint-Germain ? Ibrahima Konaté est arrivé au bout de son contrat à Liverpool et il est question d'une éventuelle signature au PSG. Hugo Ekitike s'y oppose fermement.
Le Paris Saint-Germain va-t-il mettre la main sur un international français, le tout libre de tout contrat pendant l'intersaison en parallèle de la Coupe du monde ? Ibrahima Konaté a bouclé son année avec Liverpool sur une saison blanche et se trouve être maître de son destin désormais. En effet, en fin de contrat avec les Reds le 30 juin prochain, le champion d'Angleterre 2024/2025 pourrait rebondir au PSG...
«Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée»
Une piste de longue date du côté du Paris Saint-Germain. Sur le plateau de L'Equipe de Greg, émission de la chaîne L'Equipe, Karim Bennani a validé cet hypothétique renfort pour le PSG au cours du mercato estival qui ouvrira ses portes à la mi-juin. « Pourquoi pas Paris ? Zabarnyi derrière, ça n’a pas donné satisfaction. Il va falloir vraiment travailler sereinement l’après-Marquinhos. Il est international français. Je trouve qu’à côté de Pacho, axe droit et axe gauche, je trouve que c’est pas mal. Cette saison, il n’a pas été bon, à l’image de son club. Mais il a prouvé qu’il avait le niveau il y a un ou deux ans. Honnêtement, Konaté, valeur sûre. En plus c’est un prospect parce qu’il est jeune. Je pense qu’au PSG, ce serait une bonne idée ».
Ekitike demande à Konaté de rester à Liverpool
Cependant, Liverpool n'a pas encore lâché l'affaire. Du moins le vestiaire laissé orphelin d'un entraîneur avec le départ d'Arne Slot officialisé ce samedi à quelques heures du coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Blessé au tendon d'Achille depuis avril dernier, Hugo Ekitike ne veut absolument pas témoigner du départ de son coéquipier à Liverpool et en équipe de France. Sous la publication Instagram d'Ibrahima Konaté qui a dévoilé quelques clichés de son arrivée au château de Clairefontaine pour la préparation à la Coupe du monde, Ekitike a soumis la requête suivante à Ibrahima Konaté. « Signe frère ! ». Un baroud d'honneur gagnant signé Ekitike ?