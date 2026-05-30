OM : Mason Greenwood est déjà attendu dans son nouveau club pour former une attaque de rêve !

Amadou Diawara

Transféré à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood pourrait prendre le large lors du prochain mercato. En effet, l'AS Rome aimerait boucler la signature du numéro 10 du club marseillais. Avec Mason Greenwood, Crysencio Summerville et Donyell Malen, Gian Piero Gasperini aimerait former une attaque de rêve pour l'exercice 2026-2027.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extrasportives, Mason Greenwood a alarmé la direction de l'OM. Pour faire plier la direction des Red Devils, les Marseillais ont formulé une offre d'environ 26M€ lors de l'été 2024. A son arrivée au Vélodrome, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 du club phocéen pourrait faire ses valises lors du prochain mercato.

L'AS Rome veut recruter Greenwood et Summerville D'après les indiscrétions d'Il Messaggero, l'AS Rome aurait coché le nom de Mason Greenwood. En effet, les Giallorossi seraient emballés par l'idée de recruter l'ailier droit de l'OM. De surcroit, le club italien s'intéresserait à Crysencio Summerville, engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec West Ham. Pour s'offrir les services de ses deux attaquants, la Roma va devoir lâcher environ 70M€ au total.