OM : Mason Greenwood est déjà attendu dans son nouveau club pour former une attaque de rêve !

Transféré à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood pourrait prendre le large lors du prochain mercato. En effet, l'AS Rome aimerait boucler la signature du numéro 10 du club marseillais. Avec Mason Greenwood, Crysencio Summerville et Donyell Malen, Gian Piero Gasperini aimerait former une attaque de rêve pour l'exercice 2026-2027.
Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extrasportives, Mason Greenwood a alarmé la direction de l'OM. Pour faire plier la direction des Red Devils, les Marseillais ont formulé une offre d'environ 26M€ lors de l'été 2024. A son arrivée au Vélodrome, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, le numéro 10 du club phocéen pourrait faire ses valises lors du prochain mercato.
L'AS Rome veut recruter Greenwood et Summerville
D'après les indiscrétions d'Il Messaggero, l'AS Rome aurait coché le nom de Mason Greenwood. En effet, les Giallorossi seraient emballés par l'idée de recruter l'ailier droit de l'OM. De surcroit, le club italien s'intéresserait à Crysencio Summerville, engagé jusqu'au 30 juin 2029 avec West Ham. Pour s'offrir les services de ses deux attaquants, la Roma va devoir lâcher environ 70M€ au total.
L'AS Rome doit débourser 70M€ pour Greenwood et Summerville
Toujours selon Il Messaggero, Gian Piero Gasperini souhaiterait renforcer sa ligne offensive en recrutant des joueurs de la trempe de Donyell Malen, lié à l'AS Rome jusqu'au 30 juin 2029. Et le coach des Giallorossi aurait déjà choisi les deux joueurs à associer à son numéro 14, et ce, pour former une attaque de rêve : Mason Greenwood et Crysencio Summerville. Si Paulo Dybala est sur le point de rempiler, alors que son bail arrivera à terme le 30 juin, la Roma est bien consciente qu'elle ne pourra pas compter sur lui sur toute la saison 2026-2027. Le joueur de 32 ans n'étant pas épargné par les pépins physiques.