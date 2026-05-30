PSG/Arsenal : La statistique qui fait enrager les Parisiens, ce n'était plus arrivé depuis Cristiano Ronaldo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain et Arsenal se rendent coup pour coup depuis 18 heures à la Puskas Arena de Budapest. Dès l'entame de cette finale de Ligue des champions, Kai Havertz a ouvert le score, inscrivant ainsi son deuxième but dans une finale après le premier avec Chelsea en 2021. Du jamais vu depuis Cristiano Ronaldo.

Seulement deux autres joueurs étaient parvenus à signer une telle performance avant lui. Kai Havertz a profité d'un dégagement malheureux au milieu de terrain de Marquinhos qui a rebondi sur Leandro Trossard lançant l'attaquant allemand en profondeur. A bout portant, Havertz a ajusté Matvey Safonov et a fait trembler les filets dès la sixième minute de jeu de ce PSG-Arsenal. Une finale de Ligue des champions moins spectaculaire que celle de l'an passé avec la démonstration du Paris Saint-Germain contre l'Inter (5-0).

Kai Havertz, buteur en finale avec Chelsea et Arsenal Arsenal défend en bloc et a posé de sérieux problèmes physiques aux joueurs de Luis Enrique pendant la première période. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score d'1 but à 0 en faveur des Gunners mis sur orbite par Kai Havertz dans un match hâché où le Paris Saint-Germain a certes le monopole du ballon sans s'être procuré de réelles occasions franches. Le buteur d'Arsenal, préféré à Viktor Gyökeres a inscrit son deuxième but en finale de Ligue des champions après sa réalisation avec Chelsea en 2021 contre Manchester City (1-0).