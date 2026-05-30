PSG/Arsenal : La statistique qui fait enrager les Parisiens, ce n'était plus arrivé depuis Cristiano Ronaldo !

Le Paris Saint-Germain et Arsenal se rendent coup pour coup depuis 18 heures à la Puskas Arena de Budapest. Dès l'entame de cette finale de Ligue des champions, Kai Havertz a ouvert le score, inscrivant ainsi son deuxième but dans une finale après le premier avec Chelsea en 2021. Du jamais vu depuis Cristiano Ronaldo.
Seulement deux autres joueurs étaient parvenus à signer une telle performance avant lui. Kai Havertz a profité d'un dégagement malheureux au milieu de terrain de Marquinhos qui a rebondi sur Leandro Trossard lançant l'attaquant allemand en profondeur. A bout portant, Havertz a ajusté Matvey Safonov et a fait trembler les filets dès la sixième minute de jeu de ce PSG-Arsenal. Une finale de Ligue des champions moins spectaculaire que celle de l'an passé avec la démonstration du Paris Saint-Germain contre l'Inter (5-0).
Kai Havertz, buteur en finale avec Chelsea et Arsenal
Arsenal défend en bloc et a posé de sérieux problèmes physiques aux joueurs de Luis Enrique pendant la première période. Les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur le score d'1 but à 0 en faveur des Gunners mis sur orbite par Kai Havertz dans un match hâché où le Paris Saint-Germain a certes le monopole du ballon sans s'être procuré de réelles occasions franches. Le buteur d'Arsenal, préféré à Viktor Gyökeres a inscrit son deuxième but en finale de Ligue des champions après sa réalisation avec Chelsea en 2021 contre Manchester City (1-0).
Cristiano Ronaldo et Mario Mandzukic sont les deux seuls joueurs à avoir signé cette prouesse
Grâce à ce but, Kai Havertz devient uniquement le troisième joueur de l'histoire à inscrire deux buts en finale de Ligue des champions avec deux clubs différents. Avant lui, Cristiano Ronaldo en avait fait de même avec Manchester United en 2008 puis en 2017 avec le Real Madrid. En parallèle, Mario Mandzukic avait également signé une telle performance avec la Juventus en 2017 et le Bayern Munich en 2013. Reste à savoir si ce but de Kai Havertz offrira la victoire finale aux Gunners en Ligue des champions.