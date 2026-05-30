PSG/Arsenal : 20 ans plus tard, le pari osé d'Arsène Wenger !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

22 ans après, Arsenal a remporté la Premier League tant chassée par les Anglais ces dernières saisons. Ce samedi, les Gunners se mesurent au PSG en finale de Ligue des champions pour éventuellement rafler son premier titre dans la compétition après un échec en 2006 sous Arsène Wenger. L'emblématique coach a pris la parole en allant à l'encontre de la tendance.

C'est parti, la finale de la Ligue des champions a été donné par Daniel Siebert, arbitre central de ce PSG-Arsenal à la Puskas Arena de Budapest. Coach emblématique d'Arsenal pendant 22 ans entre 1996 et 2018, Arsène Wenger a toujours un goût amer en bouche. Au printemps 2006, au Stade de France, Arsenal a été tenu en échec à 10 contre 11 après l'expulsion de Jens Lehmann contre le FC Barcelone (1-2).

«veux que ce trophée revienne à l’Emirates Stadium» 20 ans plus tard, Arsenal est de retour en finale de Ligue des champions contre le PSG, tenant du titre. Avant le coup d'envoi, Arsène Wenger a partagé son ressenti sur le dénouement de ce choc entre le champion d'Angleterre et le champion de France. « Je veux que ce trophée revienne à l’Emirates Stadium, car il manque à l’appel là-bas. Je pense que le club le mérite, que cette saison le mérite et que la régularité de l’équipe le mérite ».