PSG/Arsenal : 20 ans plus tard, le pari osé d'Arsène Wenger !

22 ans après, Arsenal a remporté la Premier League tant chassée par les Anglais ces dernières saisons. Ce samedi, les Gunners se mesurent au PSG en finale de Ligue des champions pour éventuellement rafler son premier titre dans la compétition après un échec en 2006 sous Arsène Wenger. L'emblématique coach a pris la parole en allant à l'encontre de la tendance.
C'est parti, la finale de la Ligue des champions a été donné par Daniel Siebert, arbitre central de ce PSG-Arsenal à la Puskas Arena de Budapest. Coach emblématique d'Arsenal pendant 22 ans entre 1996 et 2018, Arsène Wenger a toujours un goût amer en bouche. Au printemps 2006, au Stade de France, Arsenal a été tenu en échec à 10 contre 11 après l'expulsion de Jens Lehmann contre le FC Barcelone (1-2).
«veux que ce trophée revienne à l’Emirates Stadium»
20 ans plus tard, Arsenal est de retour en finale de Ligue des champions contre le PSG, tenant du titre. Avant le coup d'envoi, Arsène Wenger a partagé son ressenti sur le dénouement de ce choc entre le champion d'Angleterre et le champion de France. « Je veux que ce trophée revienne à l’Emirates Stadium, car il manque à l’appel là-bas. Je pense que le club le mérite, que cette saison le mérite et que la régularité de l’équipe le mérite ».
«Si je devais parier, je parierais davantage sur Arsenal que sur le PSG»
Contre l'opinion publique, Arsène Wenger estime qu'Arsenal devrait prendre le meilleur sur le PSG à l'issue de cette finale et ainsi remporter la première Ligue des champions de son histoire. « On l’a déjà frôlé – on était à 13 minutes de le remporter – alors on veut que ça se passe cette fois-ci. Je continue de croire que c’est 50/50 et si je devais parier, je parierais davantage sur Arsenal que sur le PSG. Je pense qu’Arsenal s’est lentement construit une histoire qui lui permet désormais de remporter le titre. J’ai aussi le sentiment que le moment est venu pour Arsenal de dominer la Premier League de manière constante. J’ai très hâte de voir Arsenal jouer en finale et je suis convaincu que nous allons assister à un superbe match ». A ce stade, Arsenal mène déjà 1 but à 0.