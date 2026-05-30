PSG/Inter : L'aveu d'Achraf Hakimi avant le choc face à Arsenal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Dans 30 minutes, le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions contre Arsenal sera donné par Daniel Siebert. L'équipe de Luis Enrique va-t-elle vivre une soirée si folle que lors de la dernière finale (5-0) avec une ouverture du score très rapide dans la rencontre ? C'est l'un des axes de la tactique évoquée par Achraf Hakimi en interview d'avant-match pour Canal+.

Le 31 mai 2025, Achraf Hakimi marquait le premier des cinq buts de la finale de Ligue des champions face à l'Inter sur un service de Désiré Doué dès la 12ème minute de jeu. De quoi créer un peu plus d'espaces dans la défense milanaise qui a concédé un deuxième but 8 minutes plus tard. Est-ce que le Paris Saint-Germain prévoit de faire la même entame de match que contre l'Inter ?

«Si on peut marquer dès les premières minutes, on va le faire» C'est la question que Dominique Armand a posé sur la pelouse de la Puskas Arena ce samedi soir avant le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions contre Arsenal à Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG signe son retour à la compétition après un mois d'absence. « L'idée est de commencer très fort ou il faut se méfier de cette équipe d'Arsenal ? ». Le Ballon d'or africain s'est montré clair. « On ne pense qu'à gagner ce match. Si on peut marquer dès les premières minutes, on va le faire, sinon on va bien gérer le match ».