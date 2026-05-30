PSG/Inter : L'aveu d'Achraf Hakimi avant le choc face à Arsenal

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Dans 30 minutes, le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions contre Arsenal sera donné par Daniel Siebert. L'équipe de Luis Enrique va-t-elle vivre une soirée si folle que lors de la dernière finale (5-0) avec une ouverture du score très rapide dans la rencontre ? C'est l'un des axes de la tactique évoquée par Achraf Hakimi en interview d'avant-match pour Canal+.
Le 31 mai 2025, Achraf Hakimi marquait le premier des cinq buts de la finale de Ligue des champions face à l'Inter sur un service de Désiré Doué dès la 12ème minute de jeu. De quoi créer un peu plus d'espaces dans la défense milanaise qui a concédé un deuxième but 8 minutes plus tard. Est-ce que le Paris Saint-Germain prévoit de faire la même entame de match que contre l'Inter ?
«Si on peut marquer dès les premières minutes, on va le faire»
C'est la question que Dominique Armand a posé sur la pelouse de la Puskas Arena ce samedi soir avant le coup d'envoi de la finale de Ligue des champions contre Arsenal à Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG signe son retour à la compétition après un mois d'absence. « L'idée est de commencer très fort ou il faut se méfier de cette équipe d'Arsenal ? ». Le Ballon d'or africain s'est montré clair. « On ne pense qu'à gagner ce match. Si on peut marquer dès les premières minutes, on va le faire, sinon on va bien gérer le match ».
«Le plus important, c'est de contrôler les émotions pendant les 90 minutes»
Pendant son passage sur le plateau bord terrain de Canal+ composé de Dominique Armand et de Christophe Jallet, Achraf Hakimi a reconnu que cette finale de Ligue des champions se jouera sans doute sur la gestion des émotions sur chaque phase de jeu. « Le plus important, c'est de contrôler les émotions pendant les 90 minutes, c'est possible que ce soit plus et on va essayer de gagner le match et de ramener la Coupe ». Reste à savoir qui du champion de France ou du champion d'Angleterre sortira vainqueur de cette rencontre au sommet.