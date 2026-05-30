NBA : Giannis Antetokounmpo a choisi son camp pour PSG/Arsenal

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cette finale de Ligue des champions dont le coup d'envoi s'apprête à être donné par Daniel Siebert à la Puskas Arena de Budapest est attendue une flopée de supporters des deux clubs. Star de la NBA avec une bague de champion remportée en 2021 avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo est sur place et a tranché pour son pronostic.

C'est le jour J. Le match tant attendu par les supporters du PSG et d'Arsenal approche. Ce n'est plus qu'une question de minutes désormais. Le champion de France et celui d'Angleterre vont s'affronter pour la Coupe aux grandes oreilles. A Budapest, dans la Puskas Arena, les Parisiens tenteront de faire ce qu'aucune autre équipe n'a réussi cette saison en Ligue des champions : battre les Gunners de Mikel Arteta auteurs d'un sans-faute en raison régulière (8 victoires en autant de matchs) et en passant chaque tour à élimination directe depuis.

Antetokounmpo est fan d'Arsenal Le PSG est annoncé comme l'équipe favorite de cette rencontre au vu de son parcours, de ses intentions de jeu et de son expérience de vainqueur de la dernière édition. Néanmoins, les supporters d'Arsenal ne rendent pas les armes avant la bataille. C'est notamment le cas de Giannis Antetokounmpo. The Greek Freak, champion NBA en 2021 et MVP des saisons régulières 2019 et 2020, est un grand fan d'Arsenal depuis son enfance. Et notamment à cause ou grâce à Thierry Henry comme il l'a déjà avoué en interview avec le streamer IShowSpeed notamment. Au cours d'un autre entretien, Antetokounmpo confirmait son amour pour Arsenal. « Je suis vraiment très intéressé par le foot. Quand j’étais plus jeune, j’étais même supporter d’Arsenal. Mon père a joué au foot, moi-même j’ai joué au foot en club de mes 9 à mes 12 ans, puis à 12 et demi, je suis passé au basket ».