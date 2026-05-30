PSG - Un proche d'Ousmane Dembélé avait tout vu : «Il l’a toujours eu en lui»

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé est devenu un véritable leader au PSG. Si c’est bel et bien à Paris que la trajectoire de la carrière du Français a totalement changé, Julien Stéphan, son ancien entraîneur à Rennes, avait tout de suite perçu un caractère de meneur chez l’actuel numéro 10 parisien.
Le PSG est de nouveau en finale de la Ligue des Champions. Après une saison 2024-2025 historique, Ousmane Dembélé a remis le couvert, et a porté le club parisien sur cette nouvelle édition de la C1. Devenu un véritable leader à Paris, le numéro 10 parisien a souvent été raillé par le passé. Mais pour Julien Stéphan qui a été son formateur du côté du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a toujours eu ce côté leader enfoui en lui.
« Je reste persuadé que c’était déjà ancré »
« Il a toujours eu en lui une forme de leadership. Il n’a pas réussi à l’exprimer pleinement au début de sa carrière, mais je reste persuadé que c’était déjà ancré. Aujourd’hui, avec la maturité et la confiance, il mesure pleinement son importance pour le club et le groupe. Ce caractère ne se voit pas seulement dans ses dribbles et dans ses actions décisives. Il se révèle d’abord dans les efforts défensifs, la qualité du pressing et sa capacité à absorber la pression pour en faire une force », a ainsi indiqué l’actuel entraîneur de QPR dans les colonnes du Parisien.
« J’ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis au PSG »
« Je n’ai pas changé, je sais que j’ai beaucoup plus de responsabilités depuis que je suis au PSG, j’ai toujours cette faim de remporter des trophées pour ce club, le staff et l’équipe. Il n’y a que ça qui est dans ma tête. Les trophées individuels, ça vient après, le plus important c’est de gagner avec le PSG et de rendre heureux tous ses fans », a quant à lui affirmé Ousmane Dembélé avant cette deuxième finale de C1 consécutive.