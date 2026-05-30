PSG - Un proche d'Ousmane Dembélé avait tout vu : «Il l’a toujours eu en lui»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé est devenu un véritable leader au PSG. Si c’est bel et bien à Paris que la trajectoire de la carrière du Français a totalement changé, Julien Stéphan, son ancien entraîneur à Rennes, avait tout de suite perçu un caractère de meneur chez l’actuel numéro 10 parisien.

Le PSG est de nouveau en finale de la Ligue des Champions. Après une saison 2024-2025 historique, Ousmane Dembélé a remis le couvert, et a porté le club parisien sur cette nouvelle édition de la C1. Devenu un véritable leader à Paris, le numéro 10 parisien a souvent été raillé par le passé. Mais pour Julien Stéphan qui a été son formateur du côté du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a toujours eu ce côté leader enfoui en lui.

« Je reste persuadé que c’était déjà ancré » « Il a toujours eu en lui une forme de leadership. Il n’a pas réussi à l’exprimer pleinement au début de sa carrière, mais je reste persuadé que c’était déjà ancré. Aujourd’hui, avec la maturité et la confiance, il mesure pleinement son importance pour le club et le groupe. Ce caractère ne se voit pas seulement dans ses dribbles et dans ses actions décisives. Il se révèle d’abord dans les efforts défensifs, la qualité du pressing et sa capacité à absorber la pression pour en faire une force », a ainsi indiqué l’actuel entraîneur de QPR dans les colonnes du Parisien.