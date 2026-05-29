Du PSG à la F1 : Luis Enrique fait sensation dans le paddock !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain fait chavirer les coeurs de ses supporters depuis plusieurs mois désormais. Championne d'Europe la saison passée, l'équipe de Luis Enrique a la possibilité de signer un back-to-back historique samedi contre Arsenal. Supporter du PSG, le pilote de Formule 1 Isack Hadjar a pris la parole avant le choc entre le champion de France et d'Angleterre en déclarant sa flamme à Luis Enrique qu'il n'appréciait pas pendant un long moment.

Isack Hadjar avait suivi la victoire du PSG en finale de Ligue des champions contre l'Inter l'année dernière (5-0) en plein week-end de Grand Prix. Cette fois-ci, le pilote de Red Bull ne sera pas engagé dans une course puisque le prochain rendez-vous du championnat du monde de F1 est programmé pour le week-end du 7 juin à Monaco. Samedi soir, en marge de la finale de la C1 entre le PSG et Arsenal, le pilote de 21 ans sera à fond derrière le Paris Saint-Germain sans la pression de sa performance personnelle sur les circuits durant le week-end.

«J’espère qu’on va partir sur plusieurs années de domination en Europe avec lui, ça serait très cool» Le Parisien a rencontré Isack Hadjar à Paris qui se trouvait à Roland-Garros dans le cadre de son partenariat avec Devialet. Le quotidien de la capitale a récolté les propos du principal intéressé qui s'est entre autres attardé sur Luis Enrique, l'artisan des récents succès du PSG qui fut la cible d'une rancœur d'Hadjar pendant plusieurs années. « On ne peut que remercier Luis Enrique. J’ai toujours eu du mal avec lui parce que je l’ai découvert quand il nous a traumatisés avec la remontada. C’est mon pire souvenir de très loin. J’étais chez moi avec des amis… Un véritable cauchemar. Mais aujourd’hui, le boulot qu’il fait avec le PSG est tellement fantastique. C’est notre sauveur. J’espère qu’on va partir sur plusieurs années de domination en Europe avec lui, ça serait très cool ».