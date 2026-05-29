PSG : Kvaratskhelia, le danger numéro un pour Arsenal ? Mikel Arteta répond !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a de nouveau rendez-vous avec son histoire ce samedi en finale de Ligue des champions un an après avoir décroché son premier trophée dans la compétition reine. Arme offensive redoutable lors des dernières sorties du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia est-il craint par Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta ?

But contre Monaco, trois buts face à Chelsea avec en prime une passe décisive, une réalisation face à Liverpool avec une fois de plus une passe décisive. En demi-finales, Khvicha Kvaratskhelia a une fois de plus brillé face au Bayern Munich avec un doublé à l'aller et une passe décisive au retour. C'est simple, depuis le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions, l'ailier géorgien n'a cessé de se montrer décisif avec le Paris Saint-Germain.

Mikel Arteta est passé au micro de Canal+ avant sa conférence de presse Alors que le PSG dispose du Ballon d'or 2025 dans son effectif en la personne d'Ousmane Dembélé, c'est bien Khvicha Kvaratskhelia qui fait parler de lui ces dernières semaines au Paris Saint-Germain. A la veille de la finale de Ligue des champions contre le PSG, Mikel Arteta se trouvait sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. La journaliste de Canal+ Margot Dumont a interrogé l'entraîneur d'Arsenal sur le virevoltant attaquant du PSG.