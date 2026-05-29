PSG : Kvaratskhelia, le danger numéro un pour Arsenal ? Mikel Arteta répond !

Le Paris Saint-Germain a de nouveau rendez-vous avec son histoire ce samedi en finale de Ligue des champions un an après avoir décroché son premier trophée dans la compétition reine. Arme offensive redoutable lors des dernières sorties du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia est-il craint par Arsenal et son entraîneur Mikel Arteta ?
But contre Monaco, trois buts face à Chelsea avec en prime une passe décisive, une réalisation face à Liverpool avec une fois de plus une passe décisive. En demi-finales, Khvicha Kvaratskhelia a une fois de plus brillé face au Bayern Munich avec un doublé à l'aller et une passe décisive au retour. C'est simple, depuis le 1/16ème de finale retour de Ligue des champions, l'ailier géorgien n'a cessé de se montrer décisif avec le Paris Saint-Germain.
Mikel Arteta est passé au micro de Canal+ avant sa conférence de presse
Alors que le PSG dispose du Ballon d'or 2025 dans son effectif en la personne d'Ousmane Dembélé, c'est bien Khvicha Kvaratskhelia qui fait parler de lui ces dernières semaines au Paris Saint-Germain. A la veille de la finale de Ligue des champions contre le PSG, Mikel Arteta se trouvait sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest. La journaliste de Canal+ Margot Dumont a interrogé l'entraîneur d'Arsenal sur le virevoltant attaquant du PSG.
«Ce sera le travail de l'équipe, ce n'est pas une question d'individualité»
« Comment contenir Kvaratskhelia ? Ce sera le travail de l'équipe, ce n'est pas une question d'individualité. Il faudra que notre équipe puisse faire opposition. On a des qualités individuelles nous aussi, c'est pour ça qu'on est là », a simplement confié Mikel Arteta à la journaliste de la chaîne cryptée. Reste à savoir quelle tactique sera mise en place par le coach espagnol afin de répondre au danger que représente Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche de l'attaque parisienne. Cristhian Mosquera ou Jurriën Timber parviendront-ils à contenir le Géorgien ? Réponse dans moins de 24 heures.